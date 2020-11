Que Hugo Vera, de "Así Están las Cosas", destacando que algunos grupitos surgidos últimamente, son como una especie de "revolucionarios de vitrina". ¡Xuxa, al "Monstruo" Justino -en la vieja época- lo jodían diciéndole que quería hacer la Revolución en las cafeterías!

Que me aseguran que no se han olvidado de Fidanque y que le vienen varias cositas por los lados de Tocumen.

Publicidad

Que en el Santo Tomás elevaron de Verde a Amarilla la alerta por el disparo de los casos de Covid-19. ¡Sigan jorobando en la calle...el Covid nos respira en la nuca!

Que un chusco al analizar ahora la entrevista que hace un tiempo concedió el abogadito de la USMA a la Flor "Pálida", la califica como una metida de pata, solo comparable a las de un ex Tremendo Juez que nunca aprendió Derecho Penal.

Que "La Chilindrina" Gómez, Magaly y MOTIN poniendo distancia con lo del fraude en la USMA, al fracasar el encubrimiento y destaparse el hediondo tamal.

Que un jodedor alega que de iniciarse una investigación por el "Salsero" Ulloa, es seguro que llamen a Flor a "La Chilindrina", a Magaly, a la cúpula de MOTIN, a los pichones de abogados y a las víctimas del fraude. ¡Esto será interesante!

Que me aclaran que no cabe casación en el caso de Ventura Ceballos, según el Código Judicial y el dominicando no fue extraditado desde Costa Rica. ¡Cuando cumpla las 3 condenas quedará libre casi a los 80 años!

Que aunque la Sala Penal se distancie del sobreseimiento definitivo en lo de la Caja de Ahorros, lo cierto que al estar en firme que nunca hubo delito, vienen las demandas civiles contra el "Tortugón", "La Espía" Isolda y sus Fiscales. ¡Ataja!

Que Frenadeso preguntó si el Tío "Homero Simpson" asesorará en Cerrando Brechas cómo evadir impuestos. ¡Perversos!

Que dentro del poder económico ya analizan que si el "Timbalero" Lombana no sube la loma con la inscripción, es mejor que busque otro camino, porque van a llamar a Ana Matilde. ¡No joda!

Que "El Mimado" Sittón cuestionó que se excluyera la tragedia de las hermanas Mirabal en los sucesos tristes ocurridos un 25 de noviembre. En esa fecha Murieron Fidel y Maradona, pero también fue el "No Más" del Cholo Durán ante Leonard. ¡Falta inexcusable! Cuida'o Mi Jefecito "El Griego" me pone un cuadro por eso!

Que desde que mataron a "Cuarto de Pollo" en Colón se veía que la guerra existente en Colón iba a recrudecer. ¡Busquen a Dios!

Que una adulta mayor residente a pocos metros del centro de salud de Boca la Caja llegó por atención tras sufrir una caída en su casa. Como la señora tiene prótesis de rodillas en ambas piernas, no la atendieron, alegando que debía ir a una policlínica. ¡Ni una pastilla para el dolor le dieron!

Que "Morticia" se recupera en casa de una cirugía, pero sigue disparando fuego,

Que "Cheito" Castillo lleva 10 meses esperando pacientemente el sorteo de El Gordito del Zodiaco en el que invirtió 200 palos.

Que Javier Núñez, el del lío de la USMA, alega que no cobra vía terceras personas en la Asamblea.

Que el alcalde Lee se fue para Quisqueya la Bella. ¡Alex fue, Alex fue...mejor dicho Alex se fue, Alex se fue!

Que desde el sábado 5 de Diciembre Didacio Camargo inicia Agro y Más, en Radio Ancón de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Que una jueza anticipa que los Republicanos probablemente ganarán la demanda electoral de Pensilvania. ¡El "Pato" Donald no se rinde!