Que ya hay informes que sugieren aumentar más las provisiones en los bancos ante el riesgo de préstamos incobrables el próximo año. El tema económico es lo prioritario para Panamá y eso no se resuelve solo con deuda y más deuda. ¡Esa es la principal brecha que hay que cerrar!

Que la gente de Movin abandonó a sus cuadros en el lío de la USMA. ¡Que otros se miren en ese espejo!

Que a Hugo "Famamía" -desde la Joyita- lo querían tumbar con lo de un premio de una telefónica, pero el hombre quedó predicándole al reo, quien terminó pidiendo: oiga santo varón: ore por mi. ¡Le iban echar cuentos a Walt Disney!

Que a los barranquilleros golfistas "Rey" y "Chencho", ambos con negocios en Panamá, las "3 Letras" le tienen el ojo puesto por sus relaciones con Saab.

Que me aclaran que el asesinado asesor municipal David Rodríguez hace meses había dejado la defensa de Yamil De Mera.

Que la nueva directiva del Partido Popular (los del Volkswagen) la integran Daniel Brea, presidente; Cirilo "Chepo" Salas, secretario general; vicepresidentes: Richard Kilborn, Zulphy Santamaría, Carlos Rubio Jaqueline Hurtado, Luis Castillo y José "Chapin" Pittí.

Que hoy a las 10:00 a.m. en la Catedral será la misa y el responsorio con las cenizas de monseñor Uriah. A las 5:00 p.m. habrá otra ceremonia en la Catedral de Penonomé.

Que un necio pregunta quiénes representarán a "El Tortugón" y a "La Espía" Isolda en las acciones judiciales que se presentarán, ahora que ya está claro que nunca hubo delito en lo de la Caja de Ahorros. Los 22 imputados del caso no fueron declarados inocentes, no había razón para absolverlos, pues nunca hubo delito.

Que ya van varios restaurantes que son cerrados por las autoridades de Salud. Inspectores han descubierto mesas de 14 personas cada una, libando licor en comparsa, y cero, CERO limpieza de éstas.

Que un par de escandalillos recientes, ha provocado que desde dos importantes estamentos le pongan una lupa grandota a las Notarías del país. Algunos quieren servirse con cuchara grande, y están en la mira.

Que un comunicado oficial, le ha costado mucho en imagen al Senafront. Error calificar como relaciones sexuales, lo ocurrido entre una menor de 12 años y un “mayuyón de 38”. Es VIOLACIÓN. No hay de otra.

Que como ocurre todos los años en Diciembre, los amigos de lo ajeno, se las ingenian para diseñar estrategias y estafar a los incautos. Ojo, con las supuestas Órdenes de Compra FALSAS, que están de moda.

Que en MOVIN la moral la tienen por el piso. Ninguno de sus adversarios les ha hecho tanto daño como el tema de las elecciones en la USMA. ¡Fuego amigo perverso!

Que por la transparencia que exige a otros, la USMA debe revelar los nombres de TODOS lo que casi hacen, un fraude en las últimas elecciones. Muchos creen que NO nos han echado el cuento completo.

Que pasado el impacto de la muerte de Maradona, muchos panameños comienzan a recordar cómo nos intrató el ilustre difunto, cuando calificamos al Mundial de Rusia. ¡Hay gente que ni olvida, ni perdona!

Que se escucharon sonoras carcajadas de magistrados, jueces, defensores públicos, cuando les compartieron los desatinos de un ex Tremendo Juez que nunca llegó a aprender Derecho Penal. ¡Vergüenza ajena!

Que no esperen que el Diario de la 12 de octubre, Tío Bobby o MOTIN, reclamen al "Salsero Ulloa" el inicio de una investigación por lo de la USMA. ¡Never in the life!

Que el IPHE celebra hoy 69 años de fundación. ¡Felicitaciones!

Que un reconocido periodista de la Altiva se inscribió ayer en las filas del ñameñismo. ¡Algunos preguntan si fue el popular "Guandú" u otro!