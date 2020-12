Que los Representantes oficialistas de la tierra de los bollos están contentos por los bonos que lograron tras una reunión el viernes con "Gaby Cell".

Que los movines Temi De Obaldía y "Paquito, El Rareza" perdieron en las elecciones del Partido Popular. ¡Un chusco exclamó: jooo de lo que se salvó el profesor "Cabrón"! ¡Eran candidatos a presidente y vicepresidente. Solo faltó Edwin para secretario general y completar la trilogía!

Publicidad

Que alguien acucioso alega que el gobierno de "Cabeza Tibia" se ha endeudado a razón de 20 melones por día.

Que un chusco destaca que en el tema de las partidas la culpa no es solo de la "Cueva", sino que hay un triángulo de las Bermudas: Ejecutivo, Asamblea y Contraloría.

Que un bobo pide que le aclaren si es cierto o no que los repres -entre muertos y heridos- se están llevando 8 mil palos al mes.

Que preguntan qué fue lo que pasó con la plataforma y módulo de inspecciones que debía entregar la companía D.E. para inspecciones de barcos . ¿Le dieron base por bola para que tuvieran más tiempo u otra cosa pasó de manos?

Que nunca una elección de un centro de estudiantes de una universidad ha sido noticia. Pero cuando uno vomita para arriba, le cae eso de vuelta. Eso ocurrió con Transparencia, MOVIN, "La Chilindrina" y Magaly.

Que se espera que Tío Homero Simpson no haya sido auspiciador económico de Paniza para las elecciones de la USMA. ¿Y lo de la DGI para cuándo?

Que Pedrito Sittón recordando los viejos tiempos que coincidió en Tierra Santa e hizo de monaguillo del obispo Uriah. ¡Fue un milagro que los santos no se cayeran!

Que se quejan que muchas Relacionistas del Gobierno, son bien Fashions. En las redes lucen lo último de la moda, pero de los Ministerios donde cobran, nada reportan. ¡Ojo que las están viendo!

Que un 30 de noviembre, pero de 1973 Panamá venció 5-4 a Puerto Rico, en el Mundial de Cuba. José Berenguer abrió el juego lo siguió Iván Montenegro y en el séptimo Juan Berenguer quien ganó el partido. Curioso dos hermanos en un mismo partido en un mundial.

Que un leguleyo de saco sudao, luego de escuchar a Harry, el que no sabe de Derecho, en la entrevista con Flor "Pálida", solo acertó a decir, que el único caso donde la admisión es imputación es contra "El Loco". En la Tremenda Corte no se vio antes ni se ha visto después. ¡Cosa más grande la vida chico!.

Que ya hay más de uno sospechando que Harry, el que no sabe de Derecho, fue asesor por fuera en el caso de la Caja de Ahorros, donde un Juzgado y un Tribunal Superior dictaminaron que no hubo delito. ¡Vienen las demandas. Eso no demora!

Que el fin de semana le salió la bruja al IDAAN cuando hicieron una reparación y dejaron a la mitad de la ciudad sin agua. A todos los que maldijeron al Director y pedían agua, les cayó el aguacero de ayer.

Que "Cabeza Tibia" y Paquito van a tener que pedirle a las abuelas y a las madres, que ordenen a sus nietos e hijos que no las vayan a visitar en persona, para así garantizarles una Navidad tranquila y recibir el Año Nuevo sin hospitalizaciones..."

Que poco a poco están reapareciendo los “retenes policiales individuales”. Un solo tongo decide trancar su esquina, y la gente monta en cólera. Esto es ilegal. ¿Estarán buscando ayudas económicas personales?

Que en la Fepafut no superan el síndrome de “La ca-tra-ca”. Promesa que formulan, promesa que no cumplen. La credibilidad la tienen en el piso, y los deportistas comienzan es que a kabrearse en mayúscula.

Que las autoridades del Ministerio de Salud, tienen que meterle el ojo a las Floristerías, para controlar la expansión del Covid. Por el Día de la Madre, llueven los envíos, y apremia aplicar protocolos de seguridad.

Que los directivos de AES Panamá tienen que pelar el ojo con los moradores de los Llanos de Chepo. El descontento crece por minuto. La altanería no es buen estilo, en la relación empresarial con la población.

Que Carlos Pérez Herrera quisiera que uno de los Torres deje de ser jefe de bancada del PRD, para que el otro Torres, deje de ser Director del Idaan. Califica su gestión, como la “más peor” durante la pandemia.

Que en Costa Rica las autoridades desmintieron que el cadáver de un futbolista panameño, recientemente fallecido, haya desaparecido. Aseguraron que la versión es FALSA. Se encuentra en la morgue de San José.

Que los pequeños productores de la altiva ya han recibido cerca de 600 mil melones a través del IMA. Ofertaron sus productos a Panamá Agro Solidario.