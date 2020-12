Que no se sorprendan si ven a muchos buscadores de tesoros por la Manzana Cero de Felipillo, para ver si encuentran alguna huaca con millones.

Que desde el sábado, algunos enemigos de la Madre China están pidiendo que localmente se investigue quiénes acá en Panamá recibieron, o reciben importantes donaciones del Partido Comunista de allá.

Que el "comando" Pino tuvo que ensayar mucho su inglés de Santiago, luego del desfile de altos cargos gringos en los últimos días incluyendo al jefe de la DEA, al jefe del Comando Sur y el Secretario interino de Seguridad Nacional.

Que alguien me aclare si en julio y agosto, el contagio promedio diario era de 34% y ahora estamos al 18% y supuestamente hay más camas y más médicos, cómo es que estamos a punto del colapso. ¡Soy un poco lento y no entiendo!

Que varios líderes de San Miguelito están pidiendo que el cocinao de un arroz con pollo gigante, se posponga. Tienen miedo. Las autoridades de salud están recomendando evitar las aglomeraciones.

Qu se quejan que funcionarios municipales de David haciéndose pasar por personal Mop hostigan a adultos mayores en el Valle la Luna con tirarles la retroexcavadora frente a sus casas, bajo pretexto que deben ensanchar las cunetas. ¡Amarren a esos ñames!

Que algunos empresarios serios de la Zona Libre de Colón, (que los hay), están denunciando que muchas personas, sin permisos de ninguna clase, están ingresando a la zona franca en los últimos días. ¡Ojo al ojo!

Que voceros de los médicos intensivistas, y autoridades del Seguro Social, deben aclarar si es verdad o no, que existe una sala para Covid que no está siendo utilizada por razones inaceptables. ¡No jueguen así!

Que según fuentes caraqueñas, los vuelos comerciales los cancelaron porque “entre los panameños hay muchos casos de Covid”. Pueril excusa esa. Bien se conoce el tamaño de la guerra entre las dos aerolíneas.

Que 9 de cada diez panameños encuestados la pasada semana, muestran esperanza real en que vacunarse será el camino ideal para salir de la pandemia. Hay esperanza entonces, y decisión superior de inyectarse.

Que fuentes bien enteradas, nos aseguraron que hoy desde el Ministerio de Salud se conocerán las nuevas medidas para enfrentar a la pandemia galopante. ¡Ojalá informen la concreta, sin autobombo ni laca-laca!

Que en Colombia acaban de agarrar a cuatro narcos que mandaban blanca nieve vía Panamá: alias "Machete", alias "El Patrón", alias "El Profe" y alias "Caro".

Que el restaurante "El Piloto" cerró el sábado. Programa mudanza y reapertura en otro sitio.

Que los egresados de la academia afirman que el tongo ligado el caso de los cadetes, no aguanta una auditoría aunque use el nombre de Diego y no el suyo. ¿Cómo así?

Que la directora general de SERTV, Giselle González Villarrué, fue elegida como miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura iberoamericana.

Que falleció de un infarto Andrés Muñoz, un eterno defensor de los consumidores y conocido en los programas de radio desde los tiempos de Secundino Torres Gudiño.

Que Fernando Castañeda alega que están tratando de suspender el concurso de residencias médicas. ¡Hay que aclarar esto!

Que el 48% de las pequeñas empresas de USA temen que se vean obligadas a cerrar de forma permanente. ¿Cuántas serán por "Macondo"?