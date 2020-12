Que el Municipio dice que no se han retirado 200 mil latas. Pero, no aclara por qué razón o causa, Chapala no les ha entregado las placas de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

Que urge explicarle a la población lo relacionado con la entrega de Jamones. ¿A quién le toca, cuándo le toca, dónde recoger? Con orden, y JAMONES, (no patas -ni cabezas de puerco). ¡No debe haber problemas!

Que al fotógrafo Bienvenido Velasco, de la Efe, lo esperan hoy en la Dirección General de la Policía Nacional. Allí entregará certificado médico, prueba de su incapacidad, luego del incidente en la 5 de mayo.

Que si la Caja del Seguro Social cuenta con muchísimos más recursos que Sinaproc, ¿cómo es posible que el “Chino Lau” insista en arrebatarle 300 catres, al pobrecito de Rumbo? No hombre, no. Eso no se hace.

Qur en el Judicial, para hoy, mañana y pasado mañana, e igual la otra semana, hay audiencias agendadas. ¡No hay suspensión de términos!

Que un chusco sostiene que la Tremenda Corte no quiere alterar los calendarios de audiencias, para complacer a litigantes y afectar a las partes. ¿Está claro?

Que el epidemiólogo Rebollón alega que habrá que cambiar la estrategia, salir de los hospitales y enfocarse en la prevención comunitaria, porque empezaremos a ver muertes en casas por COVID.

Que por qué en la entrada de los barrios no se instala un puesto móvil de Salud con un médico que atienda a la gente y evitar así la movilización.

Que en los barros más humildes de San Francisco, el contagio del Covid-19 en menor. Fácil allá no hay ascensores y la gente no tiene aire acondicionado. ¡Aire puro que entra por las ventanas!

Que cuándo la ATTT, la Policía de Tránsito, el Metrobús y el Metro acatarán la orden de que el transporte público viaje con ventanas y escotillas abiertas para evitar mayor contagio.

Que hasta los más acérrimos críticos de Miranda y la Policía, coinciden en que NO deben permitirse enmascarados en las protestas. Menos, menores de edad. ¡Eso es peligrosísimo, para los mismos jóvenes!

Que el despelote armado en el IFARHU, es inaceptable, por donde se le vea. Desorganización, malos tratos de los funcionarios y aglomeración. En tiempos de Covid, mucho menos podemos tolerar esos desatinos.

Que en Londres se formó un zaperoco tratando de "salir del infierno" luego que se decretó un cierre de emergencia por la aparición de una nueva cepa del coronavirus.

Y hablando de esa cepa británica que circula desde septiembre, ¿habrá por Panamá alguna investigación en esa línea?. ¡Ya varios países están prohibiendo vuelos y llegadas de pasajeros del Reino Unido! ¿Y qué me cuentan de Ursula "Cookie" Kienner' ¿Sigue en Inglaterra o anda por Italia?

Que después de mucho esperar, hoy las autoridades de la USMA deben dar a conocer los resultados de la prolija investigación, realizada debido a denuncias de fraude durante elecciones en la Facultad de Derecho.

Que ayer resucitó “El Mayor Don Perigñón, y sus viejos camaradas de armas. López Grimaldo pidió cambios en los altos mandos de la Fuerza Pública, y ardió Ancón.

Que los fabricantes de la vacuna Pfizer, desgraciadamente, no las tienen todas consigo. En el fin de semana les devolvieron, más de dos mil dosis de su reciente producción, por estar demasiado frías. Ojo con el ojo.

Que en la Gobernación, inquilinos denuncian acosos con cortes de agua y electricidad. Hasta les prohíben el uso de elevadores y parking, con tal de que desocupen sus apartamentos, por no pago. ¡Misericordia!

Que ayer un insensible recomendaba a la Policía, que en la próxima protesta deje que destruyan la propiedad pública y privada, “para ver qué pasa”. ¿En qué cabeza cabe esto?

Que la calle “no está pa´humanos”. Muchos hogares fueron visitados ayer por estafadores que se hacían pasar por funcionarios de Salud, y exigían ingresar dizque para “purificar las casas”. Están desatados!!!!!

Que unas 3,150 personas en USA reportaron “eventos de impacto en la salud” después de aplicarse la vacuna Pfizer. Bueno desde hoy, arranca la distribución de la de Moderna.

Que la campaña del "Pato" Donald presentó ayer una solicitud de emergencia en la Corte Suprema de Estados Unidos para anular tres casos de la Corte Suprema de Pensilvania que "cambiaron ilegalmente la ley de votación por correo".