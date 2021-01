Que los muertos ya no caben en las morgues de La Chorrera. ¡La gente de Panamá Oeste que no coja chance con el bicho!

Que un jodedor anda preguntando si los culecos para los carnavales serán por género. ¿Y los amigos del grillo?

Publicidad

Que el MIDES denunciará hoy en el Ministerio Público, el hackeo a su sistema informático.

Que hay que pelarle el ojo a las empresas del Big Tech. A muchos les disgusta "El Pato" Donald, pero eso de mandarlo al ostracismo digital, es peligroso. ¡Mañana se la aplican al que les pica el forro a ellos!

Que hoy reabre el remodelado Mercado San Felipe Neri. La atención se brindará de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

Que parece cómico que el país que más ha estado relacionado a golpes de Estado, ahora acuse al "Pato" Donald de intentar un golpe de estado contra su propio gobierno.

Que un policía que estuvo en los incidentes del Capitolio, aparentemente se suicidó el sábado.

Que la plataforma de redes sociales Gab registra un enorme aumento en el tráfico a medida que los usuarios migran desde Twitter en medio de prohibiciones contra los trumpistas. El tráfico aumentó 753% en las últimas 24 horas.

Que "Pototo" Durán y Arena Blanca lanzan el miércoles su tema "Deseo", para celebrar los 35 años de la orquesta.

Que falleció por Covid-19 el timbalero Carlos Pérez Bidó, integrante de la orquesta de Roberto Delgado y de Sociedad Anónima.

Que el Dr. "San Llorón" mudó su columna del diario de la 12 de octubre a "La Decana". ¡Alega razones éticas!

Que el cuerpo de Delegados Electorales cumplió ayer 30 años de su creación. "Mimito" Ulloa los mencionó en su homilía dominical.

Que en Estados Hundidos se vieron caídas del 70 al 80% en hoteles, restaurantes, bares, tiendas de regalos y alquiler de automóviles. Será que por "Macondo" asimilan eso y entiendan que no se pueden mantener, los viejos precios, porque los turistas no vendrán pronto y sus clientes, serán los locales.

Que en una semana se debe arrancar con lo del tema de las reformas a la CSS. La pregunta es porqué con tanta inteligencia artificial, cuál es la excusa para no contar con los estudios actuariales.

Que un chusco alega que la demora para no aplicar los recortes salariales a los altos cargos del Ejecutivo, es que por ley, los de los diputados no pueden ser mayores. ¡Es mejor cobrar algo que nada. Los ingresos no dan para más!

Que el escrito Fígaro Abrego anda mamao, porque el fin de semana en Vacamonte tuvo que aguatarse 4 apagones. Sin luz y sin agua. ¡Tiene que llamar a un exorcista!