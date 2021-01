Que anoche hubo otro homicidio en Nuevo Colón, en Sabanitas. Fue el octavo en 16 días; es decir en Colón matan a uno cada dos días. ¡Busquen a Dios!

Que resultó que no fue Senafront, sino mismos compañeros de un migrante africano los que lo ataron de pies y manos en un albergue en Darién, tras una peleita. ¡Hasta el Defensor del Pueblo se trasladó al área para aclarar el asunto!

Que la Fepafut anunció que se cayeron los partidos contra Martinica y Guadalupe, por las restricciones impuestas para viajar a esas islas del Caribe.

Que murió el multimillonario barón Benjamin de Rothschild, presidente de la icónica Edmond de Rothschild Holding, unos de los 20 hombre más ricos de Francia con un patrimonio de 4,300 millones de euros. Tenía 57 años.

Que un jodedor alega que el "Dr. Salsa" no entiende matemáticas y que en la elección del COP 37 es más que 36, que un voto en blanco no suma no resta y que dos jueces valen más que uno.

Que cuando el policía verificó a un trans colombiano que ingresó el día de damas a un supermercado, se pretendió hacer ver que el tongo, era el violador del decreto de cuarentena. Se entiende que hay derechos y deberes.

Que Franklyn Delano Robinson se fue hasta Puerto Caimito a comprar su pescado y hasta se encontró con el ex Grandes Ligas Rubén Rivera. ¡No jugaron béisbol, porque el del "Wichi" batea y corre para tercera!

Que Joselyne Edwards tuvo gran debut con triunfo en UFC y la jocketa panameña Yarmarie Correa está nominada en USA como jinete aprendiz del año en los "Eclipse Awards". ¡Buenas noticias en medio de la pandemia!

Que a "Mimito" Aria se le perdió su gato "Gati" por los lados de la playa Corona. Hay recompensa para el que lo devuelva.

Que el Minsa debe aclarar si es cierto o no que Rusia está ofreciendo 50 mil vacunas a Panamá y nadie responde.

Que Mike Lindell tiene encendido Washington con un documento que le llevó al "Pato" Donald.

Que Bill Gates está comprando tierras agrícolas en 18 estados de la Unión Norteamericana. Ya lleva 242 mil acres. ¡Una guayabita!

Que Armin Laschet se perfila como el reemplazo de Angela Merkel.