Que un chusco sostiene que con o sin ratificación por la Cueva de la 5 de mayo, la postulación de "La Chilindrina" no cumple con el artículo 52 de la Convención sobre derechos humanos.

Que un necio afirma que a "La Chilindrina" lo que le preocupa es que su maniobra ha puesto en peligro a María, a Erika, a Magaly y a su Decanato.

Publicidad

Que un abogado que no está pintado, ni es pintura, le tiene la proa puesta a la Magistrada "Drive In" y a sus aspiraciones presidenciales. ¡Pinte, lo que pinte, píntelo...!

Que preguntan si la "Sabelotodo" Cornejo avalará lo que por años no hizo "Sigfrido" Sáenz, suplente de Harry "Acusación Sin Imputación", o será transparente en lo de Fuller vs "Drive In" Lopez?

Que el 29 de enero se dieron 25 eventos sísmicos en Punta Burica. ¿Réplicas o qué?

Que alguien pregunta en qué quedó el proyecto para vender apartamentos flotantes del crucero Pacific Dawn que impulsaba la compañía Ocean Builders y que sería anclado en la bahía de Panamá.

Que este año tampoco habrá las tradicionales dramatizaciones de Semana Santa.

Que un jodedor pregunta si "WeiaSecas" va a donar algunos de los hisopados nuevos que se estrenan en China.

Que "Paquito" pidió posponer para el 4 su comparecencia ante el pleno de la Cueva.

Que en la semana que terminó bajaron en 10 mil los casos activos.

Que JYoung le está recomendando a "Cabeza Tibia" construir el tren Panamá-Chiriquí, sería el salto adelante para reactivar la economía. ¡Bueno con la cantidad de préstamos contratados ya se tendrían el tren a Chiriquí y el tren a Darién!

Que hablar de huelga en el área de salud en estos momentos, no es lo más sensato. Los pacientes de Covid requieren la mayor atención posible.

Que ya han renunciado como cinco abogados de "El Pato" Donald por discrepancias sobre la estrategia para el impeachment Trump quiere que lo del fraude forme parte del alegato de su defensa y la defensa quiere enfocarse en la inconstitucionalidad de enjuiciar a un expresidente. Los abogados serán el exfiscal Bruce Castor y David Schoen.

Que a NanoPty le preguntaron qué planes tiene para carnavales y respondió: ¡los mismos que en Navidad y Año Nuevo pasado!

Que Lincoln Project está denunciando a un cofundador de 61 años después de acusaciones de enviar mensajes sexualmente provocativos a 21 hombres jóvenes.

Que para sorpresa de algunos, el movimiento Black Lives Matter ha sido nominado para el premio Nobel de la Paz 2021.

Que ante la censura implementada por los grandes portales de redes sociales, un reporte de ZeroHedge sostiene que ser un ciudadano global es un engaño que nos vendieron como positivo, pero en verdad fue algo diseñado totalmente para volvernos locos y desarraigarnos hasta el punto de no tener hogar, cultura. ni amigos de verdad.