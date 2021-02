Que Guillermo "El Malo" sonando para entrar al gobierno de "Cabeza Tibia".

Que "Dulcito" De La Guardia exclama que la baja de la calificación de riesgo, es duro golpe a Panamá, pero más duro sería la posibilidad de perder el grado de inversión. ¡Pilas!

Que "Xopá Mimito" también advierte que vamos camino a perder el grado de inversión. No hay forma de revertir esta tendencia, si el gobierno no le da la importancia debida al sector privado.

Que el tema de la economía hay que pasar de la crítica a la propuesta innovadora. Sin duda que a la pedidera de préstamos hay que darle un alto ya y enfocarse en acciones productivas, de lo contrario: ¡nos vamos para la tetra...!

Que un jodedor pregunta que si se hace la prueba PCR por la nariz y sale positivo, pero luego se hace el hisopado anal y resulta negativa. ¿Cuál vale?

Que la Caja de Ahorros anuncia que el año pasado logró ahorrar en consumo de energía de 577,873 kWh que representa en plata $350,082.28.

Que este lunes de carnaval y miércoles de ceniza, serán recordados por haber sido días normales de trabajo. De seguro en noviembre habrá menos nacimientos.

Que un abogado de la jurisdicción de cuentas alega que es posible que la Fiscal polaca no sepa la diferencia de su rol con respecto al "Hombre Feliz" de la Avenida Balboa. ¡Habrá que preguntarle al INL de USA!

Que con esto del Covid 19, las vacunas, los viajes y las restricciones de entrada a los países, cuidado y permiten entrar más fácil a las mascotas vacunadas que a los dueños.

Que la Magistrada "Drive In" López denunció a un Juez Civil por no cumplir con un deber de un Juez penal del SPA. Habrá que apurar lo que 10 años aguantó "El Vara" Mejía sobre la minera.

Que todavía no sale lo del matrimonio igualitario, a no ser que sea una estrategia de algunos, para no terminar de quemar la postulación de "La Chilindrina" Gómez para jueza de la Corte Interamericana.

Que anoche fueron trasladados varios pacientes con coronavirus que permanecían en el complejo Arnulfo Arias hacia el hospital Covid, en la Ciudad Hospitalaria. ¡La entrada y salida de ambulancias era constante!

Que ya el número de pacientes vacunados en el mundo es superior al total de casos confirmados de Covid en el planeta.

Que la bella Sofia Vergara le ganó la batalla legal a su ex por unos embriones congelados. ¡Mira tú!

Que los de Saneamiento acaban de firmar un contrato de 38 millones para trabajos de mantenimiento de plantas y red de alcantarillado sanitario.

Que preguntan cómo escogieron a los 53 graduandos de colegios que fueron becados para estudiar en el extranjero, porque alegan que al primer puesto del colegio José Daniel Crespo, lo cruzaron en eso.

Que Campos de Pesé se reactivará como una zona franca. ¡La empresa fue cerrada por el gobierno del "Tortugón"!

Que el decano de Derecho, Hernando Franco anunció que avanzan los trabajos de mantenimiento y remoción del edificio de la Facultad.