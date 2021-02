Que un jodedor al escuchar que el Senado absolvió al "Pato" Donald, exclamó que no le sorprendería que la Pelosi llame al fiscal Ricaurte González para que interponga una nulidad.

Que "Sombrerito" exclamó ayer en Coclesito que Mi General Torrijos, nunca se aprovechó de su gobierno para enriquecerse o hacer negocio. ¿Esa peña contra quién fue?

Que "Paquito" Sucre debe utilizar los estadios para vacunaciones masivas. ¡Puyando y caminando!

Que ante la grave situación de las finanzas nacionales y de la CSS hay quienes andan proponiendo un gobierno de unidad nacional.

Que desde la época del gobierno de Martín, el "Mimado" Sittón había denunciado las situaciones irregulares que se dan con las llamadas adopciones voluntarias. ¡Otro tema escabroso, aparte de lo de los albergues!

Que ayer corrió toda clase de rumores sobre Hard Rock Hotel, porque hubo algunos movimientos de mudanza. ¡Bueno es que la cosa está para los tigres!

Que el narco mexicano Pablo Hernández declaró que no quería hacer negocios en Panamá, porque por acá le incautaron como 100 melones.

Que "Stalin" Mulino alega que lo del "Pato" Donald confirma que los juicios políticos son eso, políticos. Los votos son herramientas políticas. De nada valen leyes, códigos, ni eventuales pruebas. Si están los votos se gana y si no a correr.

Que el pastor de las Asambleas de Dios aclaró que en la boda que celebraron esta semana se cumplieron todas las medidas de bioseguridad, al punto que hasta la temperatura le tomaron al personal de Salud, que llegó por allá. ¡Arrecia. Aleluya!

Que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell vota en contra del enjuiciamiento del "Pato" Donald, pero luego se tiró un discurso contra Trump.

Que otro caso digno de ¡Ripley's Believe It or Not! fue el del senador Richard Burr, RN.C., que había votado la inconstitucionalidad de todo en el juicio y ayer se mostró a favor de un proceso que él mismo había considerado inconstitucional

Que "El Hípico" Sittón anda em...fadado, porque en un área abierta como la playa desalojan a bañista, pero en el Metro donde la gente casi va punteando, nadie dice nada y menos en los casinos, donde en un área cerrada, se aglomeran los ludópatas. ¡Xuxa!

Que unos tuiteros se quejan de periodistas que se la pasan plomeando a todos los que se van al interior o acuden a las playas, pero esos mismos comunicadores suben en sus redes fotos en piscinas, hoteles de playa. ¡Plof!

Que un análisis estadístico de J.P. Morgan estima que lo del Covid puede terminar en abril o al menos habría una fuerte disminución de la pandemia.

Que el "comando" Pino exclamó ayer que con pandemia, sin pandemia, con carnaval o sin carnaval, la Fuerza Pública sigue trabajando 24/7 con la moral alta y energía. ¡Firmes, que no son curvos!