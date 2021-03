Que antes de la muerte del "Maravilloso" Hagler, Tommy Hearns afirmó que había sufrido secuelas de la vacuna.

Que el fentanilo incautado en la frontera de USA con México aumentó en 5 meses del año fiscal gringo 360% más. La cantidad ya es igual la totalidad de lo capturado en el 2020. ¡Esa si es una peligrosa epidemia!

Que ahora que el secretario de Estado gringo Antony Blinken alertó sobre la influencia de Rusia por América. Un chusco preguntó si acá en Macondo, le han puesto la lupa a eso o consideran que no vale la pena preocuparse por ello. ¡No olviden que un día como ayer, pero de 1954 nació la KGB Soviética!

Que el "Súper Ratón Blas" Pérez cumplió ayer 40. El viernes Julio y Jorge César Dely Valdés llegaron a los 54. ¡Gente que se pone vieja!

Que los nuevos integrantes del Consejo de Certificación Básica de Medicina revocaron la anterior resolución y se volvió a la antigua puntuación de 41.5% para el examen realizado hace 8 días.

Que los nuevos representantes de la Facultad de Medicina en el Consejo de Certificación Médica son los doctores Alfredo Matos, Luis Dominicci y Teresa Ríos.

Que la ministra "Tiney Winey" hasta participó en un baile con los Ngäbe-Buglé tras el acuerdo para las nuevas elecciones en la comarca.

Que un necio pregunta cuándo llegarán las vacunas del mecanismo Covax.

Que "El Hípico" Sittón pregunta por qué el gobierno sigue pagando alquileres a precios astronómicos, cuando hay un montón de edificios corporativos vacíos a precios de ganga.

Que Danilo "Cholo" Pérez está nominado al Grammy como el Mejor álbum de jazz vocal con "Secrets Are The Best Stories".

Que el "Murciélago" Ebrahim estaba ayer contento porque se vacunó y calificó de "excelente organización como la del Tribunal Electoral durante el día de las elecciones, pero con menos gente".

Que los mayores de 60 que residen en San Francisco no están acudiendo como debiera ser a la vacunación. ¿Quién los entiende?

Que sigue la violencia en Colón, Anoche le dieron bala a dos mujeres y un hombre en Cativá.