Que Danilo "Cholo" Pérez, junto al cantante estadounidense Kurt Elling, ganaron anoche el Grammy al mejor disco de jazz vocal por “Secrets are the Best Stories”.

Que "El Cholo" del Festival de Jazz dedicó su Grammy a la familia y a Panamá, que necesitaba buenas noticias en momentos tan dificiles y un año tan complicado por la pandemia del Covid-19. ¡Buen gesto de Danilo!

Que en el jardín de los olivos a los beneficiados con los ascensos express las nalgas deben aplaudirles, porque la tropa rechaza ese tipo de privilegios injustos. ¡Tienen que entenderlo!

Que hay quienes estiman que "La Sombra" Caraballo tiene la mesa servida para hacer bien su trabajo y pasar a la historia con un buen legado.

Que Abelito Panamá vaticina que esta semana habrá mucho que hacer en el Ministerio Público y OJ: albergues, Procuraduría Para-Lelos; "La Espía" y "El Tortugón" y el Juzgado de Liquidación que revictimiza. ¡Joo. Casi Nada!

Que la web del bufete del "Hípico" Sittón sufrió un ataque informático, pero Sidney alega que enfrentó y venció a esos chamanes tecnológicos. ¡Xuxa!

Que van a reemplazar el Pele Police por el Smart Police. ¡Te ve la cara y ya sabe tu ficha, tu fecha y tu facha!

Que en el 8-6 y en el 8-8 se quedaron sin vacunar 30 mil adultos mayores. ¡Si esa gente no quiere inyectar, que manden esas dosis a los veteranos y enfermos crónicos que están apurados para vacunarse!

Que el intensivista cubano Diego Suárez, integrante de la misión que vino a Panamá, exclamó que los médicos de UCI no son dioses, más bien les toca cargar la cruz y hacer lo 'humanamente posible' por sus pacientes.

Que el programa radial "Despierta Informado con Jesús Morales" cumple esta semana dos años. ¡Desde Chitré para todo el país!

Que ayer en la Altiva fueron las honras fúnebres del perredista Daniel Robleto. En el acto de despedida estuvieron presentes Dorys Zapata, los Gozaine, los Arce, entre otras figuras políticas de la provincia.

Que un viejo político comentó en redes sociales que observa a toda clase de personajes convocando a toda clase de iniciativas, pero tienen un grave problema: ¡no sacan si a un chivo a mear! ¡Nombe, muy duro eso!

Que Pérez Herrera andaba ayer cabreado con Juan "H" y Everardo, porque alega que llegaron a desordenar su ordenado proceso de vacunación. ¿No dizque un PRD no puede hablar mal de otro PRD?

Que los pequeños comerciantes contentos con "El Loco", porque cada vez que asiste a un local del interior le hace su propaganda y eso motiva el turismo interno. ¡La gente no olvida esos gestos!

Que en el foro en el que participaron expertos en derecho internacional quedó claro que el famoso Centro de Operaciones Aeronavales (Croan), no viola ningún Tratado de Neutralidad. Hay gente que piensa que usando biombos podemos el Canal y al país de las toneladas de blanca nieve que entran y de la pesca ilegal.