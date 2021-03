Que esperan por "Macondo" a miembros de las Brigadas de Asistencia de la Fuerza de Seguridad (SFAB) del Ejército Sur para entrenar y asesorar en materia antinarcóticos

Que "La Ficha" y "Chiqui" celebraban ayer en Boquete anticipadamente el cumpleaños "Sin Cuenta". ¡Qué lindos!

Publicidad

Que Francia e Italia vuelven al confinamiento, Alemania da marcha atrás y vuelve a endurecer las medidas. ¡Por acá es mejor mirarnos en ese espejo!

Que la One Two se cabreó y con razón. Alega que tras que los hoteles de playa son caros el check In es a las 3:00 p.m. y la salida muchas veces a las 11 de la mañana. Coño esto no es un día. "Que Xuxa les pasa. Por eso el turismo interno está mal".

Que la titular del MIDES -siendo abogada- no se ha enterado que ningún ministro de Estado puede cuestionar los fallos de la Tremenda Corte.

Que un abogado de saco suda'o le explica a la ministra del Mides que el derecho a elegir, es una cosa. Igualdad, no discriminación y equidad, son otras cosas. ¡Como diría el sabio Salomón: una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa!

Que "Chombolón" Román Torres celebró ayer sus "Sin Cuenta". ¡Si hizo fiesta, de seguro el único que no estuvo invitado fue Thomas Christiansen!

Que el "compañero" Saúl Méndez le lanzó ayer vivas a Fidel y Raúl, durante un acto de agradecimiento con la Brigada Médica Cubana Henry Reeve. ¡El acto para los "aseres" fue en la sede del Suntracs!

Que resucitó el Tauro y le ganó 1-0 al San Francisco con gol de penal de Ismael Díaz.

Que Gaby "Cell" se trepó ayer en la lomita de las angustias del Gloria Deportivas Baruense para la inauguración del Béisbol Juvenil.

Que hay una competencia para ver qué estadio terminan primero: el Rico Cedeño o el Juan Demóstenes Arosemena.

Que un jodedor exclamó que mientras más critican y plomean al Centro de Operaciones Aeronavales, más pichi, bichos y narcos están cayendo. ¡Van 25 toneladas de blanca nieve! ¡Se jodieron los narizones!

Que los soldados en USA han cuestionado abiertamente por qué los violentos disturbios de BLM y Antifa del año pasado, no fueron tratados como los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Que el magistrado "Bailarín" Cedalise reporta que le hackearon su cuenta y andan pidiendo plata a su nombre. ¡No caigan!

Que hay quienes estiman que el manejo del Covid se mueve entre el "estado-niñera" y los extremistas que niegan la ciencia.

Que los legisladores gringos de ambos bandos andan preocupados por el creciente número de migrantes en la frontera con México.

Que vaticinan que los trabajadores administrativos de Manhattan no regresarán a la oficina a tiempo completo. Una encuesta detectó que el 66% de los empleadores adoptarían un modelo de trabajo híbrido, en el que los trabajadores se desplazarán entre el hogar y la oficina durante la semana laboral.

Que el escritor Fígaro Ábrego advierte que aquellos a los que le pedían cédula en mano para ver la película "Emmanuelle", deben jugar vivo con el Covid.