Que un chusco pregunta si los viejos son los que más están muriendo por Covid, por qué no vacunan a ese grupo en todas las provincias y al personal joven de algunas entidades cuyo riesgo es menor, lo dejan para después.

Que alguien me explique como el Our World in Data reporta que hasta el 20 de marzo se habían aplicado 297,165 vacunas en Panamá, pero los reportes del Minsa indican 309,324, una diferencia de 12,159 vacunas.

Que Felipe Argote advierte que los jóvenes que cotizan al Sistema Mixto, según un informe interno del FMI, solo recibirán de jubilación el 20% de su salario. ¡Bueno los que estamos en el sistema solidario recibiremos el 60% de Cero, como están las cifras actuales!

Que Farmacia y Drogas decomisó ayer cebo cuba, manteca de cacao y caraña hedionda. ¡Un viejo exclamó: jooo esos medicamentos si curaban!

Que el Cuco está anunciando su rechazo a la Constituyente Para-Lelos.

Que Liliana López, Alina Mariscal y Raymundo Barroso integran la nueva junta disciplinaria de la Policía.

Que aunque Moody 's bajó las calificaciones del Banco Nacional y cambió la perspectiva a estable, el portafolio de préstamos tiene riesgo bajo, porque lo componen hipotecas y préstamos a empleados del sector público, que gozan de estabilidad laboral.

Que "Popito" renunció a la vicepresidencia de la Liga de Herrera, al ver los nombres de Julio Mendoza y el de Marco Castillero en el uniforme del equipo juvenil de la provincia. ¡Alega que no quería politizar al equipo, pero le respondieron que eso como que se lleve la pelota, porque no lo pusieron a jugar!

Que la Cámara de Comercio espera 30 mil vistas a la plataforma digital en la Expo Negocios Latinoamérica, que ayer arrancó y va hasta fin de mes.

Que Eligio Salas presentó ayer sus credenciales como embajador de Panamá en Vietnam

Que "El Pato" Donald declaró ayer que "Ol-Biden" con la crisis en la frontera y el tema energético está destruyendo a los Estados Hundidos.

Que 27 Estados de la Unión Gringa están experimentando aumentos de más del 5% de coronavirus, a pesar que vacunas a 2.5 millones de personas por día.

Que los medios de comunicación han comenzado a cuestionar la transparencia de la Casa Blanca con respecto al aumento de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera con México.

Que en Alemania temen la tercera ola de contagio de Covid-19 y anuncian cierre por 5 días.

Que murió el expelotero Narcilo "Cunday" Márquinez, tras ser atropellado hace unas semanas en La Arena de Chitré. ¡Nuestras condolencias!

Que uno de las unidades caninas del Sinaproc murió de golpe de calor al quedar accidentalmente dentro de un vehículo.