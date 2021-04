Que un jodedor alega que "Cheito" Castillo cortará mañana la cinta de reinauguración de "La Bocatoreña" y le tienen reservada una caja de Moët & Chandon.

Que ya hay varios influencers y figuras reconocidas que serán voluntarios para la vacuna de AstraZeneca. ¡"Frankenberry" Lim Yueng, Estelita y Pedro Sittón son los primeros!

Que la Tremenda Corte falló a favor de Aquilino y volverá al gobierno cobrando salarios caídos. ¡Que hagan filas las culebras!

Que los abogados de "El Gallero" Tony Domínguez alegan que éste, no tiene caso pendiente en el Ministerio Público y que está en espera de juicio en el Juzgado Liquidador.

Que en una semana de operaciones antidrogas coordinadas por el CROAN se incautaron 4 toneladas de blanca nieve y capturaron a varios bichos de narcolandia. ¿Y dónde está la cacareada presencia extranjera?

Que un chusco al escuchar al "Tío Evasor" entrevistado por "Famamía" le recordó el viejo refrán: ¡Dios no castiga palo, sino lengua!

Que en USA, el número de adultos de entre 18 y 34 años que viven en casa con sus padres subió niveles no vistos en décadas. Son más del 33%.

Que CNN no puede dejar de perder audiencia y se redujo a la mitad desde que "Ol-Biden" asumió el cargo.

Que en Cuba recibieron un lote de 120 000 kits de jeringuillas y agujas donados por cubanos residentes en Panamá e istmeños amigos de La Habana. "El Ñato" Rivera estuvo en el acto de entrega!

Que no admitieron la casación de Adecio, pero Mójica, no el diputado, en el caso contra Belgis Castro.

Que Griselda Esther Melo y Juan Bautista Moya, son los candidatos para las elecciones del Conape, que se realizarán el 24 de abril. ¿Y qué pasó con "Martillo" De La Hoz?

Que el abogado Ángel Luis Álvarez exclamó que Juan "Digo", digo Diego, no estuvo en el juicio, no conoce las pruebas, seguro no conoce todas las versiones, no practica el Derecho, nunca ha litigado. Es político, diputado, pero se cree Magistrado y mejor que nuestros jueces. ¡Dura esa!

Que la Policía realizó ayer la Zapatillatón en diferentes partes del país con el objetivo de ayudar a niños que más lo necesitan.

Que "Agro y Más", dirigido por el chiricano Julio Quintero, cumple 17 años de estar informando del agro. Nació en el Occidente del país y hoy está en toda la nación. *

Que ayer hubo una ola de basura bajando a lo largo del río Matías Hernández rumbo al mar.