Que un sujeto se escondiera en el cielo raso del aeropuerto de Tocumen y no fuera detectado en una gran falla de seguridad. ¡Ahora dicen que era un dominicano!

Y hablando de seguridad, se habrá verificado si el avión ruso de carga que violó el espacio aéreo colombiano, pasó por acá por Panamá.

Publicidad

Que ayer circuló una oferta de un oxímetro en $6.00 y un chusco recordó cuando "Movin" Icaza quería venderle 32 mil de esos aparatos al Minsa al precio de baratillo $216.88 cada uno.

Que se han detectado 750 viajeros dando información falsa en el Aeropuerto de Tocumen de su ubicación y residencia lo que afecta el seguimiento de la cuarentena sobre el Covid. ¡Devuélvanlos pues!

Que se quejan que ayer Raisa era un plomo al momento en que los voluntarios para la vacuna AstraZeneca, se querían registrar.

Que me aseguran que en el expediente del caso Arquesio hay una versión de que le estaban pidiendo 500 mil palos al "anai".

Que un chusco le aconseja al diputado "Que Silva" que lea la ponencia del Dr. Jorge Fábrega Ponce (q.e.p.d.) del 20 de diciembre de 1999 y la ponencia del Dr. Luis Ramón Fábrega Sánchez, del 10 de diciembre de 2019, declarando como constitucionales lo de las 2/3 partes.

Que esos fallos aparecen en la Gaceta Oficial 23,973 del 21 de enero de 2000 y en la Gaceta Oficial No. 29943 del 17 de marzo de 2021, respectivamente, aparte de la Vista No. 1192 del 26 de septiembre de 2018 de la Procuraduría de la Administración. ¡Los fallos no muerden!

Que después de deliberar durante más de 10 horas, el jurado en el juicio de Derek Chauvin encontró al exoficial de policía de Minneapolis culpable de todos los cargos del asesinato de George Floyd.

Que todo indica que la SuperLiga de Florentino murió en su cuna con el retiro de los equipos ingleses.

Que el Metro acaba de lanzar una campaña para viajar con el pico cerrado. ¡Hay gente que desde que aborda hasta que se baja no descansan la lengua y andan disparando saliva a diestra y siniestra!

Que Alejandra Araúz es la nueva presidenta del Fórum de Periodistas. Sería la cuarta dama en ocupar esa posición.

Que un día como hoy, pero de 1967, Rod Carew batea su primer jonrón en Grandes Ligas, frente a Denny Mc Lain, del Detroit.

Y en otro día como hoy, el chiricano Ernesto Fossatty batea el ciclo (HR, triple, doble y sencillo) al conectar de 4-4 frente a Herrera en la gran final.

Que el sector de agro está de frente apoyando a los agricultores que perdieron sus cosechas en Bocas del Toro y Chiriquí. Rognoni, Motta , y otros altos funcionarios en el terreno de los hechos.

Que el secre general de Sertv, Jaime Quijada, gozando los saludos que le envían en las transmisiones del béisbol Juvenil. También incluyen al historiador deportivo Alfredo Franceschi.

Que se comentan las transformaciones en el Inadeh. El director Sousa Valdés le está cambiando el rumbo a la institución y se le ve muy activo con las capacitaciones y reuniones a nivel nacional con los empresarios y trabajadores.

Que "El Pato" Donald alega que tiene números tremendos de popularidad mayores que para las elecciones pasadas. Afirma que los republicanos si “quieren ganar y ganar a lo grande”, deben seguir su agenda de “Make America Great”.

Que ahora otra compañía, la Canadian National Railway, planea hacer una oferta de $30 mil millones por Kansas City Southern, que ya había acordado venderse a Canadian Pacific. Guerra de ofertas. Esa empresa es dueña del ferrocarril de Panamá.