Que el abogado Ernesto Cedeño pronostica que primero tendrá cabello antes que la Asamblea modifique lo de las 2/3 partes, pues en 2018 demandó que era inconstitucional, y entre Rigoleto y el hijo del profesor Jorge Fábrega (q.e.p.d.), le dieron hasta por debajo de la lengua. ¡Cuida'o le sale alguna propuesta con Minoxidil!

Que en la lista de los más buscados, no están ni "El Gallero" ni Dangelo, sino el "Cuaderno de Bagdad", la vista de Jodebrecht y la sentencia del Dr. Arquesio, pero con lo que dirán los 4 que no cambiaron no culpabilidad.

Publicidad

Que lo curioso es que entre los 4 Tremendos Jueces que mantuvieron no culpabilidad, hay un doctor en Derecho por la Universidad de Panamá y uno por la USMA. Y entre los 5 que cambiaron a culpabilidad, hay 2 doctores, pero en universidades extranjeras. ¡Ninguno penalista!

Que también es curioso que de los 5 Tremendos Jueces que votaron 9 - 0 no culpable en 3 delitos y por el último cambiaron a 5 - 4, el GobierNITO del PRD designó y ratificó a 3 de ellos y son los más nuevos.

Que para los que estaban en sequía ya abrió "La Bocatoreña".

Que el sorteo del domingo 2 de mayo jugará el lunes 3. El del miércoles 5, pasa al jueves 6

Que un chusco pregunta a quién se le ocurrió establecer en Paraíso, Ancón el centro para cobrar las becas de los niños especiales. ¡La próxima vez mejor lo ubican en el Corte Culebra o en el Jardín Botánico de Summit!

Que en el informe de la OPS sobre las muertes por Covid-19 en Panamá, unas 4,500 defunciones, el 72%, no están asignadas a ninguna provincia. ¡Increíble!

Que en la aplicación móvil IATA Travel Pass, no aparece ninguna aerolínea de USA.

Que el dominicano que cayó desde el cielorraso del aeropuerto de Tocumen se le escapó a la gente de Patrón Airlines, que debían llevarlo de vuelta a su país al no ser admitido en Panamá.

Que cuándo "Paquito" y el Minsa rendirá un informe sobre el contagio en el personal de Salud y los estamentos de seguridad, luego de la vacunación, así como en los adultos mayores de los circuitos como el 8-6 y 8-8 a los que ya se les aplicó la segunda dosis de la Pfizer.

Que en la huelga bananera de 15 días en Bocas del Toro se dejaron de exportar diariamente 65 mil cajas de oro verde.

Que el "Feliz" Solís logró que el "Comando" Pino aclarara que “no consta investigación que vincule a Odila Helga Castillo de Mc Grath" a un decomiso de 250 mil palos. Ella funge como consultora externa de la Contraloría.

Que los familiares de los siete jóvenes asesinados en el búnker de Espinar, realizaron ayer una marcha para exigir justicia por las muertes de estos jóvenes colonenses. El 30 de abril se tiene programada la audiencia de acusación sobre este caso.

Que el "Chinito" Brands es el nuevo director de Pandeportes y reemplaza a Eduardo Cerda Quintero.

Que con la designación de Brands en Pandeportes la que se salvó fue la suplente Emelie García Miró.

Que "Gaby Cell" será el primero en vacunarse con la AstraZeneca. ¡Ya me imagino la jodedera!

Que el SPI sacó un comunicado desmintiendo al "Monstruo" Justino sobre el caso del capitán muerto por Covid-19. El abogado-periodista le respondió con un video anunciando acciones penales.

Que los del car show del domingo en Amador fueron multados. ¡Iban por lana y salieron trasquilados!

Que los gringos eliminaron de la Lista Clinton a 15 empresas panameñas que no estaban activas, pero mantuvieron a otro grupo.

Que la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto que crea la Carrera de Protección Civil y reorganiza el Sinaproc.

Que USA y Rusia no tendrán embajadores en las capitales del otro mientras las tensiones hierven a fuego lento.

Que LeBron James tuiteó ayer la imagen de un policía de Columbus con la amenaza: "eres el siguiente", pero 20 minutos después, la estrella del baloncesto lo borró.