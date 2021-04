Que el 79% de los encuestados por Gallup Panamá estiman que los Fiscales hacen investigaciones selectivas y sólo 10% estiman que las realizan correctamente. ¡Dura esa!

Que los "Arcángeles" de la Policía se deben poner las pilas porque las bandas están activadas y la matadera en Colón está a otro nivel.

Publicidad

Que un bobo pregunta si ahora que los locales donde las chicas ofrecían el servicio más antiguo del mundo están cerrados, esas damas de la noche pasan clínica. ¡Ojo con el virus de las tres letras!

Que "Lao Salao" mandó un memo en la CSS para prepararse ante una posible tercera ola de Covid-19.

Que con 622,720 vacunados y 363,165 contagiados, ya Panamá tiene 985,885 personas que tienen el bicho dentro de su cuerpo.

Que "Cabeza Tibia" adelantó que para pinchar con AstraZeneca planean colocar autoexpress en las Ferias de Azuero y David.

Que la noche de los Oscar de anoche sufrió debacle, ya que 13.7 millones de espectadores menos la vieron respecto al año pasado , una disminución del 58.3% . Apenas 9.8 millones de televidentes siguieron la ceremonia.

Que a los de Pumper le acaban de dar un contrato el 20 de abril por $5.5 millones, pero por la recolección de los desechos hospitalarios de los años 2015 y 2016. ¿Cómo se come eso?

Que las dos millones 700 dosis adicionales de vacunas Pfizer que compró "Cabeza Tibia" tendrán un costo de 24 millones 8,400 dólares.

Que la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá está haciendo historia. En mayo próximo graduará a los seis primeros doctores en Medicina Preventiva, quienes terminan su programa de residencia. ¡Aporte a la Patria!

Que los médicos residentes de Psiquiatría del Santo Tomás ganan los tres primeros premios del concurso "Casos Clínicos" de un congreso centroamericano. ¡Todo en tiempo de pandemia!

Que ayer le dispararon varios scuds en redes a Herbert Young. Prometió sacar su versión.

Que Rodney Clark “El Chombo” nominado a "Influencer del año” en los "Heat Latin Music Awards”.

Que el Tribunal Electoral aprobó el uso de libros físicos para facilitar la recolección de firmas en zonas apartadas que no tienen conectividad a internet y en los lugares con conectividad, con puestos estacionarios.

Que el nuevo gerente de la Caja de Ahorros laboró para el Wachovia Bank.

Que todos atentos al informe que debe rendir "Básicamente" Alexander ante la mesa del diálogo por la CSS.

Que la DGI ya extendió su horario de atención: de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes. ¡Ahora el Tío Homero no tendrá excusas para no pagar los tributos!

Que Alejandro Pérez presentó una recusación contra de la jueza Baloisa Marquínez, por supuestamente violar el artículo 760 del Código Judicial de Panamá.

Que en el Día Internacional del Libro se lanzó en Holanda la obra "Pérdidas en la selva" con aportes de la exfiscal que investigó el caso de las holandesas desaparecidas en Boquete. ¿Qué dirá "La Espía" Isolda y su grupo que le hicieron la vida de cuadritos a la agente de instrucción? ¡Pronto viene la versión en español e inglés!

Que Gerardo Berroa cumplió ayer calladito sus "Sin Cuenta". ¡Te lo juro que el Tío Abdul tiró la casa por la ventana con la celebración!