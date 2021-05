Que algo raro pasó en la lectura de la sentencia de Arquesio, los magistrados "Cesc" Fábrega, Espino (suplente de Arrocha) y Pepito, salvaron su voto en la culpabilidad por actos libidinosos Agravados y estaban de acuerdo con la condena pedida y la pena de 4 años de prisión requerida. ¡O sea, fueron 3 votos!

Que las magistradas "Drive In" López y Valderrama (suplente de la "Tía Cornejo) salvan su voto en la culpabilidad por actos libidinosos Simple, algo que no pidió el Magistrado Fiscal, delito que no está en la acusación, no está en el auto de apertura de juicio oral, no se trató de eso en la audiencia y la defensa no se defendió de eso.

Que después de esos salvamentos un chusco pregunta entonces si la votación de No culpabilidad por el delito juzgado fue 6-3 ó 5-4 . ¡Que alguien aclare eso!

Que en Argentina quieren interrogar a cuatro abogados panameños por el caso del yate valorado en un millón de dólares que tenía un sujeto llamado Ricardo Jaime, secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

Que después del encierro que sufrió el país y el mundo que hicieron perder millones de empleos, ya hay quienes sostienen que el crecimiento económico es la mejor medicina tras la pandemia.

Que un chusco pregunta qué pasó con los controles imperantes en los bancos en los que empleados lograron sacar hasta 800 mil palos de cuentas inactivas.

Que un necio pregunta si esas cuentas inactivas de las que se sacó el billete que originó una investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado habían sido reportadas mediante el formulario SB-CUIN.

Que Felipe Argote pregunta qué tiene de solidario que el gobierno le regrese a los funcionarios y ex funcionarios adheridos al SIACAP su propia plata, pero le cobre 8 dólares por la transacción y 5% por cambiarle un certificado que ellos mismos emiten?

Que ayer declararon ilegal la aprehensión del tercer abogado en el caso de lavado de dinero por fondos sustraídos por empleados bancarios a cuentahabientes.

Que el boricua John Velázquez, a bordo del tresañero Medina Spirit, obtuvo su cuarto triunfo en el Kentucky Derby. Los caballos con la monta de jinetes panameños llegaron 4to. y 5to.

Que ya hay quienes empujan recursos para anular la sentencia que obliga al Dr. Mocci al pago de 10 mil palos por los tuitazos contra el "Factor B"