Que los del PRD anda estrechando sus lazos con Pekín con un Foro virtual China - Panamá: “Relaciones Bilaterales e intercambio político”.

Que el "Monstruo" Justino estará hoy en la Tremenda Corte para interponer una demanda a nombre de 36 SPI trasladados.

Que Javier Sucre también anunció sus intenciones de buscar la presidencia de la Asamblea, al igual que el chiricano Gonzalo González.

Que la gente de MiAmbiente que en las costas de Colón no hay ninguna invasión de cangrejos, sino que son cangrejos haciendo más cangrejos. ¡Dejen vivir a los cangrejos!

Que mañana van a cerrar Loma Cová del mediodía a 2:00 p.m. por trabajos de voladura que se realizarán en la vía Interamericana.

Que la ganadora del Gordito del Zodiaco Millonario hizo efectivo su premio de un millón 4,000 dólares. Es oriunda de Veraguas.

Que ayer fue el sepelio de Madelen Salazar, la hija de "Bolota", tras un oficio en la Iglesia Alfareros, en Colón.

Que "Lao Salao" extendió hasta junio 2021 la validez de la ficha del mes cuota marzo 2020 hasta junio de 2021. Esta será la última extensión que se otorgará.

Que en Santa Ana crearon un patronato para la protección y conservación de patrimonios históricos que velará por el cuidado de la Plaza 5 de Mayo, Plaza de Santa Ana, la Iglesia de Santa Ana y calles aledañas a los mismos.

Que Alvaro tiene hoy a "Homero Simpson" en su programa y desde ayer en redes le pedían que le preguntara cuándo pagaría los impuestos. ¡Ya existe un fallo de la Tremenda Corte!

Que la estudiante panameña Ana Gabriela Michel Gutiérrez viajará a EE.UU. para convertirse en ingeniera aeronáutica en la Air Force Academy.

Que Panamá ya acumula 13 lotes de vacunas de Pfizer con un total de 837,580 dosis en un poco más de 90 días.

Que China está tratando de romper la red de inteligencia de los cinco ojos que comprende a EEUU, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, la cual se remonta a la Segunda Guerra Mundial.

Que "El Pato" Donald ha lanzado un nuevo sitio web que se llama: "From the Desk of Donald J. Trump".

Que el tongo de Minneapolis, Derek Chauvin está pidiendo un nuevo juicio, tras ser declarado culpable de homicidio de George Floyd.Alegan que no tuvo un juicio justo, hubo mala conducta del fiscal y del jurado.

Que a los de la "logia" le están dando plomo por la estructura que armaron en Coclé para distinguir a varias personalidades.

Que hoy se recuerda la Tragedia del Polvorín ocurrida en 1914.