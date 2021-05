Que falleció Bruce Quinn, director de grandes musicales en Panamá como "Jesucristo Superstar", "El Mago de Oz", "Maestra Vida, "Cucarachita Mandinga" y otros. Tenía 85 años.

Que después de leer las declaraciones de André, el hombre se acuerda bien de algunas cosas, pero en otras le entra la amnesia o queda como el monito que no ve, no oye, no habla.

Que los viajeros de Cuba a Guyana vía Copa deben hacer peripecias para llegar a su destino, incluyendo lograr visa de tránsito por Panamá y boleto e ida y vuelta.

Que "El Moña" Montenegro se clavó ayer la vacuna de AstraZeneca y no le dio ni hipo.

Que ayer un hombre en Panamá Pacífico tuvo una colisión con unos "Linces" y cuando esperaban la grúa lo atropelló un auto. ¡Increíble!

Que hoy y mañana es mejor andar con casco y mirando al cielo, por si acaso le cae un pedazo del cohete chino.

Que ante los tranques de los taxistas ayer, la doctora Ajoortt Lezcano agarró su bicicleta para transportarse a su clínica en Arraiján.

Que ayer una madre ingresó a su hijo en un coche y la puerta se cerró y el bebé viajó solo. El asunto no pasó a mayores, pero en ocasiones uno no ha terminado de bajarse en la estación y empieza la pitadera para anunciar el arranque. ¡Ojo con eso!

Que el 13 de mayo arranca la vacunación en David. "El Cejas" Sittón y "Popin" Sittón están a la expectativa.

Que las cirugías de implantes de nalgas crecieron 22% en USA en plena pandemia. La operación cuesta 5,000 palos y esa nueva retaguardia tiene vida útil de 10 años. ¡Mira tú!

Que "El Puma" José Luis Rodríguez lanza mañana su producción "Yo regresaré".

Que el Idaan ha comenzado un operativo para reemplazar las tapas de alcantarillados que son robadas y vendidas luego en fundidoras. ¡Cuida tu tapa! ¿Cuál tapa?

Que llegaron a Panamá un millón de vacunas contra la influenza.

Que Kathiuska Leal Muñoz celebró ayer sus "Sin Cuenta" y su graduación tras su licenciatura en Comunicación Social. ¡Tiró la casa por la ventana!

Que las trabajadoras sociales están protestando por la imputación de cargos a una de ellas en el caso del Senniaf.

Que por los lados de un colectivo en la avenida de los peruanos aseguran que viene una sacadera de trapos que no quedará títere con cabeza. ¡Xuxa!