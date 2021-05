Que ayer Sinaproc desalojó a bañistas en Veracruz ante el mal tiempo imperante. ¡La gente debe entender que no se puede estar exponiendo a un peligro evidente!

Que en un hotel de playa hubo un pachangón que más bien parecía una incubadora de coronavirus. ¡No jueguen con candela!

Que toda clase de comentarios ha generado el piqueteo a un banco a causa del conflicto Israel-Palestina.

Que Abelito Panamá cuenta una de Ripley's sobre la Juez 3 de liquidación. Confundió el expediente 87074 - 20 con el 106092-19 para negar una petición. ¡Jooo!

Que un jodedor alega que hoy en la Tremenda Corte esperaran a al "Cantante" Tito con la denuncia contra Pancho. Pero esperarán sentados, ingenuos no son. ¡Habrá que recurrir a las palabras del ex Rey de España, Juan Carlos en la Cumbre de Panamá, en el 2007: ¿porqué no te callas?!

Que la cofradía de "El Piloto" augura que llamarán a un ex Fiscal de Circuito y ex Subdirector de la PTJ, para que sea Director General de la Policía Nacional.

Que preguntan a quién le llaman "El Dandy" en MIgración. ¿Y la laptop?

Que sugieren a "La Sombra" Caraballo debe investigar la extraña insistencia de un fiscal de Changuinola para perseguir, por el supuesto delito de violación domiciliaria, a los herederos legítimos de Don Molina. ¿Y desde cuándo un hijo reconocido no puede entrar a la casa de su padre fallecido?

Que en Costa Rica arrestaron a un alemán de apellido Richter con prueba de COVID-19 y un pasaporte diplomático aparentemente falsos, que venía rumbo a Panamá.

Que las franquicias Zara, junto con Pull & Bear y Bershka, en Venezuela, que eran administradas por la empresa panameña Phoenix World Trade, parecen que no seguirán en el Arauca Vibrador.

Que un necio pregunta si Panamá ya ha medido qué pasaría si Colombia se hunde económicamente a causa de la crisis en la que está inmersa. ¿Hay alguien analizando los impactos económicos, políticos y de seguridad?

Que "Lao Salao" vuelve hoy a la mesa plenaria del Diálogo por la CSS para terminar los informes sobre la situación financiera de la entidad.

Que hoy llega a los "Sin Cuenta", el repre Ramoncito Ashby. ¡Hay fiesta en Calidonia!

Que ayer hubo otra inundación por las casas de Plaza Valencia. ¡Es un problema sin resolver!

Que en un partido opositor hay una pelea sabrosa por el manejo de donaciones de alimentos que entregó una misión diplomática extranjera y que no se sabe cómo se distribuyó finalmente.

Que Jean Marcel Chéry tilda de "falso demócrata" al "Tío Evasor", porque quiere ¡desde ya! restringir las opciones del electorado para escoger a sus constituyentes.

Que a pacientes recuperados en India del Covid-19, les afecta ahora el "hongo negro" o mucormicosis con tasa del 50% de mortalidad y solo se salvan a los que les extirpan un ojo. ¡De terror!

Que el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá sacó un comunicado donde reconocen que el cambio repentino del "Arcángel" Gabriel, puede sacudir la moral de los tongos, pero que la vida sigue igual.

Que no descarten si hay bajas por el tema de la vacuna VIP en la Cueva, a pesar de las explicaciones de "Paquito".

Que Fauci finalmente admite que no está convencido del origen natural del Covid-19 y que hay que seguir investigando su origen en Wuhan.

Que Wall Street Journal reportó que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan buscaron atención hospitalaria en noviembre de 2019, meses antes de que se revelara la pandemia.

Que Finlandia, Islandia y Dinamarca son los tres países más felices del mundo en el estudio que se basa en encuestas de Gallup. ¡"Macondo" está por allá por el No. 41!

Que "Chema" Torrijos ganó el galardón en la categoría Periodismo Radiofónico “Premio Fernando Eleta Casanovas”. ¡Cuando yo sea grande quiero ser como él!

Que Jorge Dely Valdés (Plaza Amador) y Gary Stempel (Universitario) se enfrentarán en la final de la LPF.