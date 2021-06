Que en el Se Escucha del 20 de abril publicamos la siguiente glosa: ¡Que se viene un lío por los lados de un estadio con el tema de la vacuna. ¿Porqué no hay devolución? ¿Será que habrá más de 100 razones para ello? ¡Bueno, a que no me adivinas qué jugará mañana en la Lotería!

Que un chusco afirma que un paisano denunció como fraudulenta una asamblea extraordinaria de accionistas de NG Power del 16 de noviembre. ¡Xuxa. Cómo fue eso!

Que una migrante haitiano falleció por los lados de la playa Sianad Anachucuna. Alegan que la comunidad tuvo que colaborar para darle sepultura, porque las autoridades respondieron como los tongos: ¡negativo!

Que un jodedor alega que el último comunicado del PRD no apoya 100% las últimas posiciones de "Sombrerito". ¿Guerra de baja intensidad o quedó desautorizado?

Que a la colonia peruana no le gustó ni un poquito que ayer Olimpo -siendo diplomático de Panamá en Lima- se metiera en asuntos internos relativos al reciente proceso electoral de esa nación. ¿Tendrán algo que decir en la Cancillería?

Que según la abogada de los Países Bajos, el man que hizo un acuerdo de pena en el caso "Oasis", se va a echar para atrás.

Que la audiencia de apelaciones tanto de la Fiscalía como la de los defensores de 31 imputados en la Operación "Oasis", se adelantó para el jueves. ¡Verán el tema de los 24 autos cuya incautación declaró ilegal el juez y las medidas cautelares!

Que hay apuestas a que en el caso del centro de vacunación de Coco del Mar se va alguien grande por los lados del Minsa. ¿Seré yo maestro?

Que me aseguran que hay una guerra entre gente del Este y el Oeste. Hay 2 millones y 1,500 razones. ¡No vamos a explicar nada!

Que para los cambios de julio, el que suena, suena y suena es "Cheito" Castillo para Nicaragua, porque se la pasa defendiendo en todos los grupos de WhatsApp a "Cabeza Tibia".

Que "Cabeza Tibia" entregó ayer las órdenes de proceder para la rehabilitación de carreteras y parques en los distritos de Los Santos y Pocrí.

Que "Básicamente" Alexander juramentó a los nuevos Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas: "Lagrimita Jr." Wilson y Luis Murillo Mariscal.

Que un estudio de la Universidad de Oxford concluye que ni los murciélagos ni los pangolines se vendían en los mercados de Wuhan cuando comenzó la pandemia del Covid. El trabajo fue publicado por la revista Nature y el equipo documentó 47,381 ejemplares de 38 especies vendidas como mascotas o para el consumo humano, incluyendo tejones, perros mapaches, erizos, pavos reales y reptiles, pero no murciélagos ni pangolines.

Que la investigación de la operación "Oasis" reveló que los dos presuntos cabecillas de la organización: Pineda y Castillo, fueron asesinados. ¡Xuxa!

Que el Comité de derechos humanos de la ONU pidió a Cabo Verde suspender la extradición de Alex Saab. Es reclamado por USA por sus negocios con el Arauca Vibrador y "Plátano" Maduro.

Que la Unión de Oficiales y Capitanes de Cubierta advierte que el equipos deficientes pueden provocar un accidente catastrófico en el Canal de Panamá. ¡Ojo Catín!

Que Frenadeso y Mocona han bautizado a "Yo Digo" Rogelio con el apodo de "Tumba Casas" Paredes. ¡Lo jodieron!

Que falleció el subdirector del Senan, Jorge Yanis Córdoba, tras sufrir quebrantos de salud. Sus compañeros le desean: "Buen Viento y Buena Mar".

Que China está preparando una Ley de Sanciones Anti-Extranjeras.