Que preocupante ayer las protestas contra empresas en Zona Libre y en la ciudad de Colón. El país es como una olla de presión.

Que a los varelistas les puede explotar en la cara lo del centro chimbo de vacunación de Coco del Mar. ¡Ojo con la directiva!

Que más que la vacuna delivery en si, lo que más cuestionamiento generó en redes, fue la respuesta del vacuno. Póngale el disco "Sorpresas": ¡a veces hablar resulta esencial, pero otras veces es mejor callar, porque a veces hablar resulta un error mortal!

Que la "brujita" Sabrina exclamó que "La Espía" Isolda es cara dura, tras proponer que ser un mejor país a través de una nueva Constitución? La que tenemos no la respetó siendo Procuradora.

Que James Aparicio inicia hoy las patronales de su cumpleaños "Sin Cuenta". El plan es unir los festejos con la celebración del Día del Padre. ¡Cuando ya sea grande quiero ser como él!

Que a Flor después de lo de las vacunas clandestina la llaman y le dicen: ¡cuida tu vida! ¡Eso debe ser investigado y es fácil detectarlo!

Que en Rotterdam incautaron 300 kilos de blanca nieve que se encontró en un contenedor con automóviles embarcado en Panamá y que se dirigía a Budapest.

Que "Pedro Navaja" Mejía retornó ayer a litigar en el caso de las vacunas clandestinas y recibió un trato VIP por parte de "La Sombra" Caraballo y la Fiscal Morcillo.

Que todo indica que en el caso de las vacunas van rodar algunos pescaditos.

Que en la AMP hay altos cargos que llevan sus autos personales al car wash de la institución. ¡Perrones!

Que un chusco me asegura que lo del 4to. puente no avanza mucho, porque el gobierno no paga los trabajos hechos. ¡A ese ritmo esa terminará en el año 3,000!

Que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de USA convocarán una "reunión de emergencia" de sus asesores el 18 de junio para discutir informes raros, pero más altos de lo esperado de inflamación cardíaca después de dosis de Pfizer y Moderna.

Que Axios estima que en los Estados Hundidos, el fraude por desempleo durante la pandemia podría fácilmente alcanzar los $ 400 mil millones. ¿Y por "Macondo" cuánto sería?

Un nuevo estudio ha encontrado que el uso de hidroxicloroquina (HCQ) y azitromicina (AZM) de peso ajustado mejoró la supervivencia de los pacientes con COVID-19 ventilados en casi un 200 por ciento.

Que un juez decidió ayer que el Juego de Estrellas de la MLB del próximo mes permanecerá en Denver. Se rechazó la solicitud de que fuera devuelto a Atlanta.

Que en México no descartan una salida de Gaby Torres de los Pumas de la UNAM.

Que en Sorá se quejan que un tongo anda hostigando a las familias serias del área. ¡Se cree dueño del pueblo!

Que en una de las facultades en medio de la lucha por el decanato se comenta presunta falsificación de tesis doctoral. ¡Joo!