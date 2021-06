Que en las filas del PRD hay una guerra a muerte desde ya y de bando y bando filtran material para sacarse la "M" unos a otros.

Que después de lo sucedido en el gobierno en la última semana, el número de miembros del Grupo "CaTraCa", sigue aumentando. ¡Es cagada tras cagada!

Que en las montañas de La Pintada no saben cuándo vacunarán a los vulnerables de 60 años y más. Se acabarán las cosechas pues, allá los "NINI "no saben de machete ni de lima sino los viejos son los que trabajan. Ya en Coclesito vacunaron a los de la mina, pero en el Copé y Piedras Blancas?

Que Juan Hernández y Octavio Moreno tendrán que salir a dar explicaciones sobre las bolsas de comida que tenía en su casa "Feliz Cumbe" Caballero.

Que Don Ramón...Arias quiere saber cuántos abogados reciben el tratamiento VIP que le dispensó "La Sombra" Caraballo al exmagistrado "Pedro Navaja" Mejia, el defensor de Denisse Vega. Además dice que no se come el cuento de que el "Ex Príncipe de la ACP" no sabía nada de la vacuna de Matías.

Que todo los ministros que integran el comité del Panamá Solidario tuvieron que sacar rápidamente un comunicado apoyando la investigación de la Fiscalía en el tema de las bolsas en la casa de "Feliz Cumbé" Caballero.

Que las lluvias de ayer demuestran que en Panamá hay que hacer algo urgente con el tema de los desagües, porque medio área metropolitana quedó convertida en una Venecia.

Que Nelson Vergara buscará la presidencia del Consejo Provincial de Panamá. ¡Nicolás ya comiste, ya te vas!

Que un chusco alega que el "Cantante" Rodríguez ni domina el 8-9 que es territorio de los Precilla y ahora quiere tomar las riendas de "La Gallera" que es controlada por la gente de San Miguelito.

Que Christopher Sign, quien recientemente publicó un libro con los detalles del polémico encuentro en el 2016 entre el expresidente Bill Clinton y la fiscal general Loretta Lynch, cuando ésta investigaba a su esposa Hillary, se suicidó ayer. Era presentador de noticias en ABC.

Que un jodedor exclamó que el aguacero de ayer era una cortina de humo para que se nos olviden los escándalos de la semana. ¡Jajajaja!

Que la carrera de 12 años de Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel terminó ayer con la aprobación del parlamento de un nuevo "gobierno de cambio" encabezado por el Naftali Bennett.

Que los de la UESAT celebraron hace poco el 41 aniversario de esa Unidad Antiterror. ¡No vimos por allí a Milton ni a Benitez, pero sí estuvo el "Lobo" Reyes Dutary!

Que Daniel "El Travieso" anda arrestando a medio Nicaragua. Ayer le tocó el turno a Dora María Téllez, la Comandante 2!