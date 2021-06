Que "El Cholo" Mano de Piedra llega hoy a los 70 y de seguro celebrará con "La Cobra" Tommy Hears que anda por estos lares. ¡Para los chingueros a comprar 16 y 70!

Que Silvio Guerra acaba de redactar un sesudo análisis sobre la prescripción penal.

Publicidad

Que Shebelut casi inunda ayer la cabina de Nextv, luego del partido de Panamá que le permitió avanzar a la octagonal. ¡Seguimos con vida Rey de la Gambeta!

Que las mega corporaciones estadounidenses se están moviendo hacia la izquierda, pero por cuestión de autoconservación para protegerse de las multitudes voraces tanto en el ámbito virtual como en el físico. ¡Mira tú!

Que "Nito" no fue a la toma de posesión de su casi tocayo "Ñito" en el CNP. El que no negó fuego fue "La Sombra" Caraballo, que dijo: ¡presente!

Que California, Nueva York y Maryland ya tienen planes para abandonar la mayoría de sus protocolos COVID hacia una "reapertura total".

Que al parecer la actual directiva del CNA será la única que correrá y el gobierno seguirá administrando el silencio gremial. ¿Llanero solitario?

Que hoy a las 5:00 p.m.se efectuará el webinar "Escazes de oportunidades laborales para jóvenes en Panamá", donde el medio digital TuCarrerapty y ManPower presentarán los resultados del estudios de falta de empleos para ese grupo poblacional.

Que Martín González presentó ante el Mitradel queja administrativa contra el director regional de trabajo en C3 y pide hasta que se saquen tarjeta roja.

Que se quejan que un restaurante italiano de Obarrio y Uber anuncian una promoción de 2 pizzas por el precio de 1 y luego le dicen a los comensales que eso era un error de la plataforma de transporte. ¡Publicidad engañosa!

Que la Operación Jumita, en Europa, investiga el blanqueo de capitales de los narcos de la cocaína en cuatro países y a través de criptomonedas. Se menciona a Brasil, Colombia, Panamá y Dubai.

Que Roberto Ballesteros Aponte, el "Cholito de Cerro Caballo" de Veraguas, llega hoy a los "Sin Cuenta", pero no celebrará con el "Cholo" Durán y Tommy Hearns. ¡Prefiere algo más tranquilo con lechona asada, tamal y sancocho con gallina de patio!

Que al rey emérito de España, Juan Carlos le acaban de descubrir otra sociedad en Panamá denominada Stream, donde movía su billete.

Que los CDS de USA han detectado que las vacunas de Pfizer y Moderna causan inflamación del corazón en algunos hombres jóvenes.

Que los precios por mover contenedores se están disparando en el mercado marítimo y ya hay temor de que lleguen hasta 20 mil palos. ¡Xuxa!

Que Edgar Yoel Bárcenas contentó por avanzar a la octagonal, pero triste por fallar el penal...es cierto que puse a temblar a más de 4 millones de personas, pero el equipo me arropó en todo momento y con eso me quedo. ¡Que no se repita please!

Que ahora "Bolillo" está sonando para DT de Costa Rica. ¡Ave Maria, pues!