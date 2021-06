Que los hijos de "La Cobra" Tommy Hearns asistieron ayer a "La Fragata" con "El Cholo" Durán para un almuerzo para celebrar sus 70.

Que CureVac fracasó en prueba clave de la vacuna contra el Covid-19 con una eficacia del 47%. ¡Se fregó Cevaxin Pty!

Que a Julio Caballero, el exfuncionario del MOP, aprehendido en el caso de las bolsas del Panamá Solidario, le dieron calle. ¿Cómo así?

Que "El Cholo" al menos tiró ayer su edad al revés en la Lotería: ¡07!

Que Alfredo Vallarino le meterá una demanda de varios milloncitos a Horacio Icaza. ¡No perderá tiempo con "Carne Fresca" Valenzuela!

Que el Ministerio Público -como no pudo incluir a "El Loco" en el caso de los trabajos en el Casco Viejo- solo lo etiqueta como "Renovación del Patrimonio Histórico" y no como uno de los de Odebrecht.

Que el semáforo de la Garita 180 para los autos que abandonan San Miguelito no ha sido reactivado y en efecto el retorno frente al Rubiano agiliza el tráfico, pero porqué no abren un retorno bajo el puente que comunica con la Tumba Muerto casi al frente de la parada de la estación del Metro 2. ¡La cabeza no es solo para el kepi!

Que ayer en "4to. Poder" a los panelistas no les quedó más remedio que irse a comer...comerciales, cuando Vallarino les dictaba una cátedra de Derecho.

Que el FMI concluyó que Panamá debe tener como prioridad salir de la lista gris del GAFI, hacer reformas estructurales para mejorar la competitividad y fortalecer las políticas relacionadas con la movilidad laboral.

Que un necio pregunta qué hacía recientemente el asesor presidencial "Es-Pinilla" por las Fiscalías de Avesa.

Que "Sombrerito" alega que en lo del caso de las vacunas hay gente pescando en río revuelto. ¿Y las ganancias para cuál pescador será?*

Que "Rumbito" alega que no tiene en su registros a Matías como voluntario del Sinaproc. ¡Lo cierto es que era aspirante y hacía méritos para convertirse en voluntario!

Que cómo da vueltas la vida. Kayra será vicepresidenta de la Asamblea y "Bolota", el jefe de bancada del PRD.

Que "Kung Fu Panda" Fanovich le ganó a Corina 3-2 en la votación del Molirena para la 2da. vicepresidencia de la "Cueva de la 5 de Mayo".

Que Pedro Meilán anda más contento que un cholo encorbatado, porque se le gradúa al hijo en USA y de salida logró una beca para proseguir sus estudios.

Que los gringos están "huyendo" cada vez más de California y Nueva York hacia Florida y Texas. La ciudad más popular como destino de mudanzas es Phoenix. Le siguen Houston, Dallas, Atlanta y Denver. Otros estados que han visto un éxodo masivo de personas, según el informe, son Michigan y Pensilvania.

Que Maersk considera la congestión portuarias en Yantian, en Shenzhen, China, es una interrupción más significativa para sus operaciones que el cierre del Canal de Suez.

Que el "Rey de la Gambeta" Shebelut dice que cuando Barcenas falló el penal y el tiro al poste de Curazao, por poco le da un yeyo...los salvó la pastillita... Norvac 5. ¡Ojo con la hipertensión!

Que varias empresas están vacunando a sus empleados, lo que está bien, pero ¿ya lo informó el Minsa o esperan que explote la bomba para anunciarlo?

Que buena la iniciativa de la Oca Loca de ofrecer descuentos del 15% a los clientes que presenten la tarjeta de vacunación.