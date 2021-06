Que "Cabeza Tibia" se reunió ayer con el Dr. "Crispy", la dirigencia del Conep y del Conato.

Que en Chitré se comenta que un paisano de 35 años se vacunó el 12 de junio y el 15 de junio llegó al hospital vomitando sangre y murió. ¡No hay versión oficial!

Que "Sopla Dios", Manuel Ruiz apareció ayer en el monólogo de "Paquito" y Eyra para mandar bendiciones a "Cabeza Tibia" y al personal de Salud. ¡Aleluya, aleluya!

Que es despropósito la orden judicial de someter al "Loco" a un examen de Medicatura Forense, tras una cirugía realizada por un neurocirujano reconocido. ¡Se van a estrellar cuando le reconfirmen lo dictaminado por el galeno!

Que en el MOP en Veraguas no tienen autos para las diligencias oficiales, porque un tal Roberto no lo suelta. ¡Piden que le alquilen un carro o le compren otro!

Que la Cooperativa de Productores de Leche (COOLECHE) lamentó el fallecimiento de su asociado Eugenio Núñez.

Que se espera un gran éxodo de visitantes el domingo hacia Boquete y Tierras Altas. ¡De seguro que #VácunateGuandú estará por esos predios!

Que Japanese acaba de sacar un tema sobre las nuevas medidas para poder recibir el bono digital y parte de la lírica es la música original de "El Barrendero", la última película que filmó Mario Moreno "Cantinflas". ¡Querían bono, todo mundo con su escoba, todo mundo silbando,síganme!. ¡Ayayai! Soy el barrendero, me toca limpiar pa' poder cobrar el bono que quiero,.

Que anoche un auto por poco queda sembrado dentro de uno de los almacenes de Multi Plaza.

Que "Papademente" destaca que si no tienes apoyo partidista, ¿cómo ganas una primaria? No importa que tengas toda la popularidad para ganar la elección general. ¡Caballo que no tiene carril, no corre. Punto! ¡No se porqué me duelen las orejas!

Que Frenadeso está anunciando una marcha el 1 hasta la "Cueva de la 5 de Mayo".

Que los funcionarios del "GobierNito" -sobre todo en estos días- deben meditar lo que van a decir o escribir en redes sociales. ¡A veces hablar resulta esencial, pero otras veces es mejor callar. Porque a veces hablar resulta un error mortal!

Que Panamá es la cuarta ciudad menos estresante de América, según estudio de la compañía británica Zipjet.

Que Xi Jinping pidió a los funcionarios de alto rango de Beijing a retomar el juramento de fidelidad y prometer lealtad al Partido Comunista Chino (PCCh). Todo en medio de rumores un alto funcionario de seguridad chino, que supuestamente desertó. ¡Estar preparado en todo momento para sacrificarlo todo por el Partido(…) nunca traicionar al Partido”!.

Y hablando de China suena que el viceministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, reemplace al embajador en USA, Cui Tiankai, quien deja el cargo tras 8 años en Washington.

Que Meduca inició la entrega de 19,210 libros en lengua dulegaya, para estudiantes de escuelas en las comarcas Guna Yala, Madugandí y Wargandí.

Que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte no se anda con vainas. Se cabreó por las bajas tasas de vacunación y advirtió: ¡si no quiere vacunarse, lo haré arrestar [y] luego le inyectaré una vacuna en las nalgas". ¡Ay, xuxa!

Que los Trotamundos de Harlem mandaron una carta al comisionado de la NBA para que le otorguen una franquicia para participar en el torneo de baloncesto profesional.