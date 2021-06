Que ayer desmintieron que el exministro Cañizalez se bajaba de la candidatura a la Rectoría de la Universidad de Panamá.

Que circula en la vereda tropical, que una de las fiscales varelistas iba por fuera y sin piquera. ¿Seré yo "Sombra"?

Que a un capitán del Senan lo imputaron cargos por acoso sexual y un juez le impuso la medida cautelar de reporte cada mes.

Que el excandidato a diputado Alexis Jiménez debutó como cantante del género urbano con el tema "Algo Seguro", donde también participa Japanese. La canción tiene un video bien erótico.

Que "Harry, El Sucio" reconoció que si "El Loco" es candidato, será el próximo presidente de Panamá. ¡Xuxa, pero que no se le ocurra nombrarlo de nuevo como magistrado!

Que Miguel Antonio advirtió que las expresiones de "El Sucio", de calificar a los abogados como "piratas jurídicos", es un insulto y una injuria. Cuestiona que la Rectoría y la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, guarden silencio cómplice.

Que Rubén Darío "Desde Ya", se sumó a la campaña del "Timbalero" Lombana. ¡Mira tú!

Que "El Sucio" ni siquiera recomendó al "Hermano de Caín" Zamorano para magistrado, a pesar que lo postuló y fue el único que le dio el voto cuando intentó ser presidente de la Tremenda Corte.

Que Angel Luis Alvarez alega que no sabe si al "Sucio" quejoso de los “juristas piratas”, lo que le incomoda es que sean “juristas” y él solo “pirata”. De paso, le recomienda que no siga proponiendo ilegalidades, que ya bastante daño hizo a la causa sin imputación y ahora prescrita. La presencia del acusado, es indispensable. ¡Harry, los Códigos no muerden!

Que en Argentina le advirtieron a Copa que está vulnerando de manera sistemática las regulaciones argentinas vendiendo pasajes en vuelos no autorizados y por ende serán sancionados. Ayer se formó un lío con un vuelo con 180 pasajeros.

Que con la llegada de Virgilio Sousa Valdés al Inadeh, esa entidad formación y capacitación ha estado en el hit parade, sobre todo ahora que la gente está ávida de aprender un oficio para generar ingresos.

Que desde el jueves se acabó el plástico de un solo uso como los de la lavandería. Tendrá que llevar su cartucho de bolsa de basura para proteger la ropa planchada.

Que el viceministro Jorge Luis Almengor Caballero asumió la Presidencia Pro Témpore del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Que si a Kenny Man y al C3 que amenazaron a "Cabeza Tibia" lo agarraron en pocas horas, la pregunta que surge es porqué no han capturado al famoso "Aarón" que acompañaba a Matías, en el cobro de las vacunas clandestinas.

Que circula video de unos regueseros en una fiesta y los asistentes mostraron sus 9, metras y solo faltó un RPG.

Que la Oficina del Casco Antiguo aclaró que es falso que se pretenda prohibir la entrada del raspadero Julio, a la Plaza de Francia, de lunes a viernes y que solo podía vender los sábados y domingos.

Que la Administración de Drogas y Alimentos ( FDA ) agregó una advertencia sobre el riesgo de desarrollar inflamación cardíaca por las vacunas de Moderna y Pfizer, en adultos jóvenes y niños.

Que a pesar de ser expulsado de Facebook y Twitter, el mitin del "Pato" Donald acumuló más de dos millones de visitas en Right Side Broadcasting Network y Rumble para escuchar el discurso del hombre de la campaña “ Salvemos a América ”.

Que entre enero y mayo de 2021, la exportación de Panamá a China ascendió a $475.7 millones, un crecimiento de 131.2%.