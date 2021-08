Que "Morticia" le dijo ayer al "Paisa" Guido" y a Atenógenes por defender la devolución del 100% en crédito fiscal al proyecto Pearl Island. ¡Xuxa. Coincidió con la Flor "Pálida"!

Que preguntan si es verdad que bajaron el precio del derecho de fondo de mar de 27 centésimos a 11 centésimos el metro. ¿Cómo es el negocio?

Que un grupo de transportistas de carga contenerizada firmaron un documento de acuerdo para no ir a la huelga, pero otro grupo insiste en paralizar hoy.

Que en Haití ya van como 44 detenidos por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ayer se ordenó el arresto de dos pastores, un exministros, un empresario y hasta un copartidario del asesinado. ¡Lo fregado que casi un mes después del crimen los detenidos no han comparecido ante un juez!

Que MOTIN y los FOCOpeados quieren formar una atmósfera mala al "C3 Bailarín" de la Tremenda Corte. Él sí pasó el filtro del Pacto de Estado, lo nombró "El Tortugón" y es Doctor en Derecho.

Que ni "Rigoleto" ni "La Espía" Isolda pasaron por el Pacto de Estado. Y juntos no han escrito ni la mitad de las obras jurídicas de calidad del "C3 Bailarín" de la Tremenda Corte..."

Que un necio pregunta si el evasor de casi un millón de balboas ¿ya cumplió la condena del Tribunal Administrativo Tributario del Tortugón? El Tío quiso jugar vivo con exoneraciones turísticas.

Que con la excusa de no posponer la audiencia de Blue Apple, la Juez 3 de liquidación ha dejado a la población sin defensores públicos para el resto de este agosto de 2021.

Que si los defensores de "El Loco" están en la audiencia de pinchazos, cómo se pretende que asistan a la audiencia de Blue Apple. O contrata otros defensores o confía en la defensa pública.

Que seguro dirán que El Loco tiene chen chen para contratar varios equipos de defensores que deberán conocer al dedillo cada foja de los procesos, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Que será inevitable adquirir 2 monitores para darle seguimiento a los 2 procesos a la vez desde su casa. Es como leer dos libros a la vez. Difícil prestar atención así. ¿Otra violación al debido proceso?.

Que ojalá la Juez 3 de liquidación presida 2 audiencias preliminares a la vez, presencialmente o por medios digitales, y así entienda que nuevamente está violando garantías fundamentales con tal de taquillar y quedar bien con MOTIN, los FOCOpeados y la "Drive In" López.

Que también hay que tomar en cuenta el principio de especialidad a favor de "El Loco". El proceso de pinchazos por el que fue extraditado de USA no ha concluido y solo fue extraditado para ese proceso. Tan claro como que no se debe acusar sin imputar ,pues la admisión no es acusación.

Que el "Comando" Pino ha dicho que con pandemia, o sin pandemia, con huracanes o inundaciones, no tranzarán con delincuentes, vengan de donde vengan. ¡Firme!

Que un chusco comenta que la comandante Cori se ha tomado el Senafront y decide a quién le paga y a quién le compra, sin consultar al director. ¡Jooo!

Que en la "Cueva" se aprobó un proyecto que multa hasta con 15 mil palos a las empresas que contraten mano de obra extranjera sin los permisos requeridos por el Ministerio de Trabajo.

Que el Consejo Municipal de Panamá llevará a cabo el domingo 15 dela Sesión Ordinaria presencial conmemorativa a los 502 años de la Fundación de la Ciudad de Panamá. Se le hará entrega de la Llave de la Ciudad y el Pergamino Oficial de la Municipalidad a Hans Taft.

Que ahora no salimos de la variante Delta del #Covid-19 y ya se viene una cepa emergente llamada "Lambda" más resistente a la vacuna.

Que la Ivermectina vuelve al tapete ahora con un estudio israelí , que alega que reduce tanto la duración como la infecciosidad del bicho. Lo reportó Jerusalem Post .

Que el padre Pedro Anguloa recibió la medalla Santa María La Antigua de manos de "Mimito" Ulloa por sus cincuenta años de vida sacerdotal.

Que Miguel Esteban exclama que hay gente que odia a los deportistas panameños, odian a los cantantes que triunfan, odian a los presentadores de televisión, odian a las flacas y las gordas, odian a los feos, odian las vacunas, odian los buenos días. Pero en su perfil tienen: Espiritual, Dios es mi pastor, amo al prójimo. ¡Malditos!

Que la Comisión de Credenciales decidió archivar denuncias contra los magistrados Cecilio Cedalise y Efren Tello.