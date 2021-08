Que la Fiscalía Electoral admitió la denuncia de la bancada del CD por el mal uso del subsidio electoral.

Que en la admisión de la denuncia, la Fiscalía destacó que "Orejita" Roux, "Grabadora" Cohen, ni Mitzi tienen fuero electoral.

Que Silvio "War" no descarta que si le hacen una prueba Covid-19 a una papaya, el resultado saldría positivo. ¡Xuxa!

Que hay apuestas para ver si "Paquito" bota a todos los funcionarios que estuvieron en el cumpleaños de la Zuleta y las Amazonas, en San Francisco de la Montaña. ¡Ya le están sacando su viejo mensaje advirtiendo destituciones para los funcionarios pachangueros! ¡Cuida'o que le pasa como a "Tuturo" con el coronel Macías: el que se va es él!

Que tras el anuncio de "Paquito" de que puede haber carnavales, ya varios salieron a calcular que el viernes de Momo arranca el 25 de febrero de 2022 y el 1 de marzo sería Martes de Carnaval. ¡Que arrepinche! ¿Y por qué no se preocupan por cuándo los niños entran a clases presenciales?

Que en el Museo Arias Madrid, en Penonomé, la exmandataria Mireya Moscoso encabezó los actos en conmemoración del 33 aniversario del fallecimiento del Dr Arnulfo Arias.

Que denuncian que entre la noche del lunes y madrugada del lunes, un paciente llegó a la policlínica de San Francisco y dice que no lo atendieron porque iban a cerrar, se fue al Santo Tomás y no lo atienden por ser asegurado. Se va a El Marañón, pero tampoco lo atienden porque la ficha tenía un error. ¡Xuxa. Porque no le dijeron: mejor muérete!

Que Camacho notificó a la Alcaldía, el cambio de la protesta hoy desde las 2:30 p.m. en la Procuraduría General de la Nación, en avenida Perú. ¡Ya "La Sombra" regresó a la vieja sede renovada!

Que ahora que están reformando la Ley 31 de propiedad horizontal. Viene la lucha entre los propietarios de los inmuebles con los promotores y administradores de PH, lo cual ya se vive en los PH de Amador. ¡Le avisan a "Yo Digo" Rogelio que eso es como una bomba de tiempo!

Que Genesis Arjona presentó anteproyecto para aplicar un descuento del 25% en los servicios de Cable, TV e internet a los adultos mayores.

Que el gobernador Cuomo se va por tocón. Tiene 11 acusaciones. Cuando lo vean venir, mejor se pegan contra la pared.

Que "Pan con Pan" Blades iniciará el 20 de noviembre gira en #EEUU con la big band de Roberto Delgado.

Que Alfredo Vallarino exclamó que nunca pensó ver a una cantidad de abogados de la defensa pidiendo ver preso al fiscal del caso "Blue Apple".

Que más temprano que tarde, el Tribunal Electoral se verá obligado a decir qué han hecho los Partidos Políticos con los millones del $ubsidio, que recibieron en los últimos años. ¡Mucha plata y muchas dudas!

Que “Pachi-Pachi” Sánchez y San Llorón compiten cada día, para ver a quién le ponen más demandas. A Xavier le acaba de caer Alexis Sinclair, que jode parejo. ¡Que se prepare!

Que no acabamos de librarnos de la variante Delta, y los culicalientes de siempre ya presionan a" Mohamar" El Sucre con carnavales en el 22. Buscando que nos cancelen hasta las fiestas de Año Nuevo

Que ayer en el acto de entrega de 25 hectáreas a la Tremenda Corte, "CERPADEM" Arrocha intercambió cátedra de financiamiento con "Básicamente" Alexander ante una "Drive In" López, quien puso cara de no entender nada.

Que el abogado de carretera Camacho padre solicitó por escrito a la Tremenda Corte, que por la omisión inexcusable de la Juez Baloisa, se proceda penalmente contra del Fiscal Aurelio ante "La Sombra" Caraballo.

Que un chusco advierte que ojalá que Baloisa haya prestado atención a los alegatos de los defensores en de Blue Apple y no dicte llamamiento a juicio como en el caso del muelle turístico de Río de Jesús, donde no hubo lesión patrimonial, según la ATP y la Contraloría.

Que a propósito de la Ciudad Judicial. ¿Cuántas veces, cuántos gobiernos han anunciado este proyecto? ¿No que habían unos terrenos allá cerca al colegio Chino-Panameño?

Que la Policía italiana investiga un sobre con tres balas 9 milímetros que le mandaron desde el correo de Milán al Papa "Panchito".

Que llegó lo que faltaba en el nuevo número de "Batman: Urban Legends", Robin, se declara bisexual. El cómic muestra a Tim Drake, el tercer Robin de Batman, teniendo una cita con un man.