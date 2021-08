Que al puesto de Ministro de Salud, le tienen un hambre atroz. Ayer, cuando se sospechó la renuncia del General Sucre, varios juraban que regresaban Camilo o La Chayo. Otros veían a Eyra venir por los palos.

Que ayer "Orejita" Roux le tuiteó a "Paquito" que le llegó la hora de renunciar, pero los de Frenadeso lo jodieron: ¿y tú? ¡Ay, xuxa!

Que a los banqueros no les agradó mucho que Manuel Núñez, entre otros piropos, los acusara de “hablar estupideces”.. Quizás, lo malo fue que Manuelito en RPC, generalizó…..

Que los educadores deben prestarle atención a los padres de familia. Sus argumentos no están calando entre ellos. Dos años sin que los estudiantes vayan a sus aulas, les suena a demasiado tiempo perdido.

Que el “Danielato” nicaragüense está haciendo relaciones públicas por todo el continente. Ayer, fueron a la sede del Perraje, y le echaron su historia al inefable Héctor. Sabemos que los escuchó, no si les creyó.

Que "Cabeza Tibia" inauguró anoche en el Teatro Nacional, la Feria Internacional del Libro de Panamá, junto a Stewart "Casi Tortugón".

Que "Bolota" se ejercita para un match con "Bibi Taser". Pero ese entrenador tiene que exigirlo más, porque esos quiebres de cintura los hace cuando el ejercicio de guanteleta se lo lanzan en cámara lenta. ¡Hasta "Chello" pasa esos golpes!

Que mucho silencio de las feministas panameñas sobre lo que pasa en Kabul con las mujeres afganas.

Que se imaginan a Jorge Fábrega y César Quintero impedidos de dictar fallos procesales y constitucionales por ser autores de obras didácticas universitarias. ¡Mejor que Harry y Guido cambien de trago!

Que antes del 2011, en los procesos contra los Diputados, primero era la admisión por el Pleno y después el Magistrado Fiscal dictaba orden de indagatoria. Luego del 2011, después de la admisión por el Pleno, el Magistrado Fiscal debe pedir audiencia de imputación ante Magistrado de Garantías.

Que otra ñamura es el llamamiento a juicio por peculado que dictó la Juez Baloisa, por un muelle turístico en Río de Jesús que fue terminado por orden del Tribunal de Contrataciones Públicas, recibido por la ATP, pagado por la Contraloría y sin lesión patrimonial.

Que ayer no hubo Pleno en la Tremenda Corte así que no se llegó a discutir ningún asunto. Ni siquiera le cantaron Feliz Cumpleaños a "CERPADEM !Arrocha. ¡Bendiciones y Salud!..."

Que ¿alguien sabe cuánto tiempo lleva West Valdés sometido a detención preventiva, sin que se haya realizado ninguna audiencia? ¿Rezabios de la persecución de "El Tortugón" y de "La Espía! Isolda?

Que "Cielito Lindo" Cigarruista alega que el Tribunal de Cuentas tiene desde el 209 casi 400 autos cautelados para que la DGI los remate y no saben dónde están.

Que "La Sombra" Caraballo recibió ayer la visita del director regional de la DEA para Centroamérica, Miguel Madrigal.

Que ahora -según los querellantes- "El Loco" no puede ir a los debates de las reformas electorales en la hora de almuerzo del caso pinchazos. ¡Nombe!

Que el proyecto presupuesto del Canal del 2022 presentado ayer por la ACP en la Asamblea es de $4,215 millones. Para los años de 1936 y 1937, los ingresos del Canal promediaban apenas $24 millones. ¡Mira tú!

Que en EEUU van a implementar que los oficiales de Migración decidan unilateralmente solicitudes de asilo, retención de deportación o reclamos. De negarlo, el solicitante puede solicitar una revisión administrativa por parte de un juez de inmigración.

Que en el Registro Público no perdonaron ni pandemia y acaban de botar a los pocos funcionarios que no eran parte del partido.

Y hablando de botadera, por los lados del Tribunal Electoral le están volando la cabeza hasta a los jefes de departamento.

Que Abelito Panamá alega que respecto al operativo de "Incóg-NITO" en el aeropuerto, hay 4 grupos de personas: las que lo aprueban, los que no lo aprueban, los que no les interesa y los que no se han enterado. Pero entre los que no lo aprueban, están los que no les conviene que les caigan por sorpresa y los pillen.