Que después de lo del Banco General y luego lo del Tribunal Electoral, un conspiranoico preguntó si ¿están provocando una crisis?

Que Jean Marcel Chéry tildó de "despreciable" el tuit del Tío "Homero Simpson" al minimizar lo del vaciado de 11 mil cuentas de los "Malos Vecinos". Le dijo que estaba inhabilitado moralmente para hablar de periodismo y política. ¡Xuxa, dura esa!

Que la jurisdicción especial de trabajo admitió la demanda interpuesta por el Profesor "Cabreado" contra Radio Panamá. La audiencia será el 28, pero aseguran que el gerente prepara maletas para dejar "Macondo".

Que movimiento de independientes y algunos diputados buscan incorporar que los magistrados del Tribunal Electoral sean seleccionados por elección popular. Un jodedor alega que el más preocupado es el magistrado ñameñista porque sabe que tiene menos votos que el "Mechi blanco" y que "Tortugón".

Que me mandan una adivinanza. Adivina adivinador ¿quién es el nuevo socio local de Odebrecht en Panamá? No es 9 ni 11, y su apellido rima con pez. ¡Xuxa!

Que el diputado que "Silva" presentó un anteproyecto de Ley Cripto para que Panamá incursione en la economía digital con el blockchain y los cripto activos.

Que si bien los diputados no son angelitos, las reformas le conceden mayor poder al Tribunal Electoral. Ahora los partidos no podrán ni hacer una elecciones si no se las organizan Heriberto, Lalo y Juncá.

Que en el Centro Natural Punta Culebra del Instituto Smithsonian están impartiendo el Seminario-Taller “Campamento Virtual Punta Culebra”, dirigido a docentes de planteles oficiales de Educación Básica.

Que a los narcos durante una persecución en el sector de El Porvenir , en Guna Yala, les salió la bruja. En una peligrosa maniobra de evasión chocaron contra la Cazadora de la Aeronaval que les estaba pisando los talones y dos de ellos murieron.

Que lo cierto es que con las 80 toneladas de droga decomisadas en lo que va del año, es como sinónimo de la matanza entre los pandilleros criollos. ¡En ese inframundo, alguien tiene que pagar!

Que en el mundo los precios de los alimentos alcanzan el pico más alto en una década y a ese ritmo terminaremos como decía Mi Tío Arnulfo: ¡comiendo yuca con miel!

Que Julia Elena Alvear celebró calladita sus "Sin Cuenta" con la gente de Panamá Press.

Que el gran Pelé fue operado en Sao Paulo de un tumor en el colon. ¡Pronta recuperación para el "Rey"!

Que anoche llegó el "Tri" de México a Panamá y fue recibido por una gran cantidad de mexicanos en las afueras del hotel JW Marriott de Punta Paitilla.

Que murió el actor Jean-Paul Belmondo. El seductor del cine europeo tenía 88 años.

Que Zara Rutherford , la joven aviadora de 19 años, que está dando la vuelta al mundo solita en su avión monomotor, está por llegar a Panamá.

Que "Bolillo" dejó el Deportivo Independiente Medellín.

Que el timbalero Ralph Irizarry, quien por 13 años formó parte de los Seis del Solar, falleció ayer a los 67 años. Una bacteria pulmonar lo atacó.

Que Evander Holyfield enfrentará al peleador brasileño de artes marciales Vitor Belfort en reemplazo de Oscar De La Hoya, quien padece Covid.