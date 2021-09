Que los "Buenos Vecinos" casi infartan ayer a uno de sus clientes, que a pesar de tener arreglo de alivio financiero el cual cumple al pie de la letra, le mandaron un mensaje, que debía pagar el 1 de octubre la totalidad de su hipoteca de $140 mil. Además resultaron hasta mentirosos, porque postearon que todo era falso. ¡Al menos llamen a Pichel para que atienda al afectado!

Que Elia de Tulipano rechaza que las iglesias puedan donar a los partidos. ¡Esa plata viene del diezmo! ¡A Dios lo que es Diosy al César lo que es del César!

Que alguien del Tribunal Electoral puede responder por qué cada 5 años ellos proponen reformar centenares de artículos del Código Electoral. Para los comicios del 2014 presentaron modificaciones a 97 artículos, para la del 2019 otros 148 y para la del 2024 quieren 323. ¿Qué es lo novedoso que se puede cambiar cada quinquenio?

Que Heriberto, Lalo y Juncá quedaron como el niño que se lleva la pelota cuando va perdiendo el juego. ¡Madurez!

Que "El Tortugón" reapareció ayer por Colón empapado o suda'o y algo flaco por los lados del casco de Colón. Beby Valderrama brincó y exclamó quién hoy no te valora, mañana te extraña y que en C3 todo fue alegría y agradecimiento para su jefecito. ¡Jooo!

Que un chusco pregunta en qué otro país, el Tribunal Electoral le debe organizar los comicios internos a los partidos políticos. ¡Ya solo falta que le metan la comida en la boca ya masticada!

Que el CNP y el Fórum de Periodistas instaron a "Morticia" a desistir de su acción penal contra "Patacón" Valenzuela. La abogada Pilar Pitty les respondió que Mauricio está imputado por violencia de género y que se le propuso que se disculpara y que no quiso.

Que mucho frulo hay en el Diario de la 12 de octubre contra el proyecto del Dr. Cedalise de que es inconstitucional eso de "admisión es imputación".

Que hoy tampoco se discutirá en el Pleno de la Tremenda Corte ese proyecto de Cedalise de que es inconstitucional la decisión de "El Vara" Mejía de legalizar la metida de pata de Harry Acusación Sin Imputación".

Que así como antes de condenar a Tío Bobby como evasor de casi un millón de balboas, se le dio chance de oponerse y apelar, sería inconstitucional acusar sin imputar. ¡Se llama Debido Proceso!

Que mejor que GobierNITO se mueva con cuidado con eso de las reformas electorales pues se arriesga que le den bola negra cuando haya que ratificar a los nuevos de la Tremenda Corte..."

Que ayer debió celebrarse audiencia de caso donde el Tribunal de Contrataciones Públicas ordenó concluir la obra y la Contraloría reportó que no hubo lesión patrimonial. No se realizó pues el Juzgado 3 de liquidación no notificó a nadie.

Que los ñameñistas de Tortugón, tienen la directrices de volarle fuego a la seguridad, entre esos el ex ministro de Seguridad que se pasaba peleando con su viceministro, una diputada y ahora el ex director de la desaparecida DIJ. ¡Cuida'o le destapan sus tamales!

Que ahora los billeteros establecidos en los predios de El Machetazo de San Miguelito y la parada de autobuses, ya no solo venden los chances con "one two", sino que si quieres 5 chances te lo venden con otros 10 y debes pagarle $4.50. ¡Vayasealagaver.com!

Que volvió la banda de los que roban computadoras de los Hyundai Elantra por los lados de Jardín Olímpico y Campo Lindbergh. ¡Ojo Proteger y Servir!

Que en Jardines de Sevilla, en Panamá Norte, hay una persona encamada, cuyos familiares metieron desde enero sus datos en la plataforma de la AIG y no hay forma que el personal del Minsa acuda a su casa para vacunarla contra el Covid-19. ¡Así tampoco es la vaina!*

Que José González Batista, el famoso "Gonzalito Tuqueo", celebró ayer en grande sus "Sin Cuenta". ¡Le dio la vuelta al mundo antes de que empezará el toque de queda! Otra que llega a los "Sin Cuenta" es Mitzila de De León, por los lados de la tierra de Urracá.

Que sin duda que el noruego Erling Haaland, con apenas 21 años, se perfila como el nuevo monstruo del fútbol. Marcó un hat-trick ante Gibraltar, pero se autocritica y alega que debieron ser seis.