Que se anuncia el bautizo del libro “No me van a callar” cuyo contenido para algunos será de horror, terror y espanto. Zulay reparte rabo y oreja en cada una de sus esperadas páginas.

Que renunció el vocalista del "Mechi Blanco" Ulpiano. ¿Y esa vaina?

Que Lucía Ayleen Sánchez, de 11 años, es la embajadora estrella de la Teletón.

Que un chusco pregunta a qué se debe que algunos cocotudos están vendiendo sus acciones en varias empresas. ¿Acumulando efectivo o pensando en el retiro?

Que en la embajada de Panamá en Washington, desde De Dianus para abajo, quedaron boquiabiertos y patidifusos con la eventual designación de Carmen Mora, consentida de "Cachaza".

Que entre los twitteros, la polémica ayer giraba sobre Birna Quintero, discutiendo si estaba bien o mal, que le gustara el color fuerte. Dejen vivir a los demás. ¿Hasta cuándo con esas vibras?

Que los de Odebrecht no se quedarán de bracitos cruzados. Van a pelear, hasta con las uñas, su contrato en Tocumen. Sumaron a su esquina estratégica, a un Ingeniero que sabe y fuma debajo.

Que francamente “San Bonge” no se ayuda, ni deja que lo ayuden. Hacerle una carretera de asfalto del bueno, que llegue hasta la puerta de la casa de una figura política, ya sobrepasó lo imaginable.

Que robarle a una comunidad: cables conductores de electricidad y teléfonos, es una canallada. Pero, robárselos a una clínica, o a un hospital, eso ya califica como un crimen de lesa humanidad.

Que Acodeco aclara que ya fue a verificar al restaurante de Coronado que no cumple los descuentos a jubilados. Se levantó acta con anomalía por no mantener letrero de descuento a la vista. El menú principal no concuerda con el menú donde anuncian 50% de descuento aplicado.

Que seguimos en la lista negra de la Unión Europea, a pesar que la Canciller gestiona, se reúne, pues no hay resultados. Es como ir a la batalla, presentar combate pero nunca salir vencedor ¿Habrá que cambiar de estrategia y de estrategia para que no se pierda la guerra?

Que los Jueces y Magistrados penales siempre le han dado importancia a lo que se escucha en una audiencia frente a lo que está por escrito, y a la primera versión del testimonio y no a las segundas o terceras versiones.

Que así opinan leguleyos de saco suda'os que suben y bajan escaleras de Fiscalías y Juzgados penales, antes y ahora con el SPA, con relación al peritaje de Rivera y al testimonio de Isma...

Que con lo de las reformas electorales Heriberto espera que la opinión pública presione a la Tremenda Corte para su reelección en el Tribunal Electoral. ¿Y Cabezas y Araúz el del Colegio?

Que ahora los de la Cueva de la 5 de Mayo tienen como recibir toda la atención por parte de la Tremenda Corte con la denuncia que interpuso Norma contra la Magistrada "Drive In Gucci 2".

Que los dueños de espacios radiales en Chiriquí se quejan que hace meses esperan el pago de las cuñas oficiales y nada de nada. Ahora le piden pautar gratis en octubre, pero no llega el biyuyo adeudado. ¡Así tampoco!

Que tal como le ocurrió al "Blower" en su momento, 2 diputados de 3 de una subcomisión, pueden fregarle los planes a la Magistrada "Drive In Gucci 2" de ser Presidenta de la Tremenda Corte.

Y hablando de la Tremenda Corte, hoy tampoco se discutirá lo de la inconstitucionalidad del fallo de "El Vara" Mejía que apadrinó la ñamura de Harry"Acusación Sin Imputación".

Que ahora los Fiscales no quieren que en el caso pinchazos se conozca su propia evidencia digital, ¿Miedo a que se sepa de dónde vino? ¿quién lo mandó a hacer eso? ¿qué computadora?