Que "Morticia" después de los audios donde le manda fuego a "El Micho" Benicio afirmó que la pinchadora anda activa. ¡Aló, aló!

Que a un funcionario se le puede formar tremendo zaperoco por unas fotos al estilo de las de Britney Spears.

Publicidad

Que todo indica que para este domingo o el lunes viene un bombardeo internacional contra el sistema de sociedades en Panamá.

Que Merck ya tiene una pastillita que reduce hospitalizaciones y muertes por Covid-19 en un 50'%.

Que la mayoría de los partidarios del "Pato" Donald en separar a los estados rojos y azules de #EEUU.

Que medios gringos destacan la declaración de Erika Mouynes a Axios, de que 60 mil haitianos se dirigen hacia USA.

Que hoy llega a los "Sin Cuenta" el gran Jorge Silot, "El Colorao" y Fígaro Abrego El Exorcista" . ¡Preparan una gran paella, pa' ellos y pa' todos!. Además Joelito y Toñito serán los lanzadores en La Mayor.

Que "Morticia" lanzó ayer su libro "No me van a callar", en el marco de la Semana del Libro organizada por el Municipio de Panamá. Allí dijo que no se va del PRD y que va a luchar dentro de su partido.

Que "El Mello" Carrasquilla fue y limpió un patacón que mantenían en plena calle Santa Rosa, en San Miguelito. ¡Eso está bien, pero también debe citar y multar a los cochinos que no esperan el camión de la basura y tiran toda clase de cachivaches y basura a toda hora!

Que "Cabeza Tibia" recibió a los nuevos embajadores de Haití, Egipto, Turquía, Israel, Costa Rica y Bélgica. ¿Y el de "El Lápiz"?

Que ya se sabe que los países pueden aplicar un interruptor de apagado de Internet que le permite cerrar todo el acceso a la red dentro de una región de forma indefinida.

Que a manera de docencia: los principales y suplentes de la Asamblea son investigados y juzgados por la Tremenda Corte por disposición constitucional y no por fuero penal electoral.

Que el fuero penal electoral protege a los directivos de los partidos políticos y solo semanas antes y después de las elecciones a los candidatos y al personal que trabaja en las mesas de votación.

Que el Ministerio de Gobierno en alianza con la Junta Comunal de Betania tienen mañana una feria de mascotas en el parque Miraflores de Betania

Que la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) renovaron un Convenio de Cooperación, que propicia la colaboración en proyectos y programas de interés mutuo, incluyendo la capacitación en áreas marítimas.

Que los trabajos de reparación del hundimiento en Loma Cová deben terminar al mediodía de hoy.

Que en Turismo se echaron al … un vehículo del Estado nuevo, después de una fiesta privada. ¡El carro se hundió en el Mamoní!

Que un grupo de abogados iniciará las gestiones para interponer denuncias contra un director de la AMP por tráfico de influencias. Resulta que el ciudadano no sabe qué inventar para afectar a una empresa de practicaje, competencia directa de la empresa que él gerenciaba antes de ser nombrado.

Que Manny Pacquiao presentó ayer oficialmente su candidatura a presidente de Filipinas

Que la Promoción 2021 del colegio Pureza de María Panamá ya inició clases presenciales en el tercer trimestre. ¡Bien por esos chicos!

Que hoy de 9:30 a 10:30 a.m. la embajada de India tiene un acto en los predios de la Plaza 5 de Mayo un acto por el 152° Aniversario del Nacimiento de Mahatma Gandhi.