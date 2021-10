Que los de Pandora quieren que en Panamá seamos sus agentes recaudadores de impuestos, cuando aquí no podemos ni cobrar los que debe el tío "Homero Simpson".

Que el ñameñismo saca un comunicado en una línea y Publio, su exjefe de la DGI, se dispara exponiendo todo lo contrario en el tema de la caja de Pandora.

Que la publicación del Consorcio deja al descubierto que la información fue obtenida por un hackeo. ¡Hablan de correos sobre tragos y golf!

Que las autoridades en Guna Yala están preocupadas por la situación de los migrantes en Armila. ¡Ojo con eso!

Que hay gente que no entiende que aparecer en una de las sociedades de la filtración de los Pandora Papers, no significa que hay una ilegalidad, sin duda que hay casos que pueden ser turbios, pero no todos. ¡Una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa!

Que a un funcionario le pueden divulgar fotos comprometedoras. ¡El Diablo es puerco!

Que Eduardo Guerrero anotó el gol de la victoria para que su equipo Maccabi venciera 1-0 al Hapoel Jerusalem. Antes le habían anulado otro.

Que los trabajadores escénicos de Hollywood amenazan con su primera huelga en la historia del cine.

Que "El Loco" será entrevistado hoy por NTN24.

Que en playa La Angosta y San Juan se pasaron por donde sea las reglamentaciones de bioseguridad para evitar el Covid. ¡No reten a la pelona!

Que advierten que en la actualidad, el 10% de la capacidad global de contenedores está a la espera de ser descargado en un barco de algún puerto. ¡Hay peligro en los suministros!

Que la Policía de Control Fiscal tica decomisó 22 millones de unidades de cigarrillos que venían en dos contenedores que ingresaron desde Panamá. ¡Prende, fuma y sorprende!

Que mientras le siguen volando fuego al "Comandante" Pino, ya las Fuerza Pública lleva 92 toneladas de cocaína decomisada. A ese ritmo terminan el año superando la incautación de 100 toneladas. Con razón la Comunidad de Inteligencia de EEUU lo recibió con bombos y platillos.

Que los niveles de anticuerpos generados por la vacuna de Pfizer pueden sufrir un descenso de hasta 10 veces siete meses después de la segunda dosis, sugiere una investigación.

Que Ismael Díaz marcó doblete en el triunfo del Tauro sobre el Universitario. Fue convocado a la selección.

Que el gigante inmobiliario de #China: Evergrande suspendió operaciones en la bolsa de Hong Kong. ¡Deben como 300 mil melones!

Que los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, lograron sus respectivos boletos de comodines para los playoffs en la Liga Americana.