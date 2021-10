Que mucho tilín tilín y poca paleta lo de Pandora Papers, por lo menos con respecto a los ex Presidentes del patio. Sobre los foráneos mejor no opinar para que no opinen sobre lo de Panamá.

Que ¿cómo se inicia una investigación de algo que tuvo origen ilícito? Ya no están "La Espía" Isolda y "El Tortugón". ¿Se prestarán ¡"La Sombra" Caraballo y el "Cecs" Fábregas?

Que los lados de la UCI del complejo de la CSS hay quejas y denuncias contra uno de los galenos. ¡Le vaticinan que se va a buscar su nariz sin hueco, sino se aconducta o lo aconductan!

Que si se va iniciar una investigación, primero hay que meterle ganas a lo de los Varela Leaks con "La Espía" Isolda, y con ello la nulidad de procesos amañados y cárcel para esos abusadores.

Que la renuncia de "El Tapir" Kuzniecky permitirá que GobierNITO considere un sustituto entre los aspirantes a Tremendos Jueces. ¿El hermano de Caín? ¿Nanchy, El Santísimo?. ¿La Juez C3 que no pudo ni ser Suplente? ¿La Tamborera de Azuero fans del Dr. Arquesio?

Que un maldito alega que deberían nombrar por "El Tapir" Kuzniecky a una exProcuradora, por su experiencia como abogada en el Banco Continental. ¡No sean malvados!

Que un jodedor le recomienda a "Orejita" Roux que vaya a Vendela, donde puede conseguir la caja de mascarillas como a tres palos, en vez de los $22.50 de subsidio electoral.

Que ahora están señalando al técnico de la selección femenina de fútbol, de cosas no muy santas por los lados del Arauca Vibrador.

Que ahora la seguridad interna de Punta Coco estará a cargo de la Policía y la externa del Senan.

Que el comunicado de los ñameñistas sobre los Pandora Papers, mereció toda clase de críticas. A nadie se le ha olvidado el pésimo manejo de la pasada administración Varela con los dichosos Panam Papers.

Que el tiempo le dio la razón a quienes, al MÁS alto nivel del GobierNito, se opusieron al ingreso de "El Tapir" al MEF. Se fue en tiempos de Chiqui. Hoy, con una Ley polémica, otra vez tiró la toalla.

Que ayer se reveló que, hasta finales de septiembre, el nuevo escándalo estaba bautizado como “Los Papeles de Panamá #2”. Parece que se apiadaron, o en esta vueltica hay muchos más países en el baile.

Que las protestas con cierre de vías, van a provocar un arroz con mango. Mucha gente está muy kabreada con los enormes perjuicios en cada tranque. Las autoridades a prevenir, antes de que la sangre llegue al río.

Que un necio pregunta cómo es eso de destinar 5 melones para clases virtuales de inglés para profesores y estudiantes, a dos meses de terminar el año escolar. ¡El Meduca debe aclarar eso!

Que Mario Luis Murgas anda buscando a Carlos Jiménez para cobrar prestaciones laborales y salarios a un número plural de periodistas.

Que la panameña Shaunda Hopkins acaba de abrir en San Antonio, Texas, el restaurante Panjaz Panamanian Cuisine.

Que Panamá anda promoviendo sus frutas y hortalizas en Fruit Attraction, en España.

Que en EEUU temen que los anaqueles de los almacenes no tengan muchos regalos para Navidad, porque el costo de envío de un contenedor pasó de $3,200 el año pasado a $22,000.

Que los republicanos y demócratas en los comités de Inteligencia y Relaciones Exteriores del Senado están pidiendo a "Ol-Biden" que expulse a 300 diplomáticos rusos.

Que Vermont , el estado con la tasa de vacunación más alta en USA, registra un aumento repentino del Covid a niveles no vistos desde el pico de la pandemia el invierno pasado.