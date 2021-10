Que la "Cueva de la 5 de Mayo" sesionó ayer hasta altas horas de la noche, pero iban de receso en receso, cada vez que se añadían una propuesta. La votación en segundo debate fue artículo por artículo vía digital y arrancó a las 10:30 p.m.!

Que el diputado Julio Mendoza confesó ayer que apenas tenía 3 años cuando "Lalo" Valdés ya era magistrado. ¡Xuxa, Juan "Digo" no había nacido y el "Pelón" Broce tenía sólo 6 meses!

Que muy pobres los argumentos de "Lalo" Valdés para oponerse a la propuesta del "Pelón" Broce, de permitir al elector de los plurinominales votar por sus candidatos de preferencia, independientemente de la lista o partido. Más bien parece una excusa para no agachar el lomo, porque requiere mayor trabajo del Tribunal Electoral.

Que "Morticia" exclamó en el pleno que al panameño "no le gusta el dedo". ¡Ay, xuxa!

Que el propio Juncá reconoce que el sistema de cociente, medio cociente y residuo, está agotado y hay que buscar fórmulas que garanticen que la persona que tiene más votos, es a la que se le adjudique la curul.

Que Marc Anthony promoviendo en las redes su tema "Pa' allá voy". ¡Buena salsa y con buenos trombones al viejo estilo del "Malote" Colón!

Que José Abel Almengor le dictó una charla a los del partido "Picanto" sobre crimen organizado y financiamiento de campañas políticas.

Que "Kung Fu Panda" Fanovich alega que el Tribunal Electoral siempre ha sido un sumiso al poder presidencialista.

Que ya llegaron a la Asamblea las designaciones de "Cabeza Tibia" para la Tremenda Corte. ¡Hay expectativa para ver si "Morticia" se tira un cuestionamiento como el que le lanzó a Ana Lucrecia!

Que el Movimiento Progresista programa una reunión de su directorio el 21 de octubre para determinar si proceden a la inscripción como partido político.

Que Edgar Yoel Bárcenas -tras la derrota ante Canadá- escribió que "ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores". ¡Lo que sí es que no podemos ser conformistas!

Que Microsoft está abandonando su versión local de LinkedIn en #China. La plataforma cuenta con 53 millones de usuarios locales. Aducen "un entorno operativo significativamente más desafiante y mayores requisitos de cumplimiento en China".

Que en el libro " Uncontrolled Spread", el médico miembro principal del American Enterprise Institute y excomisionado de la FDA, Scott Gottlieb, destaca que la respuesta mundial al COVID-19 se quedó corta, porque "la chispa de la transmisión se encendió en medio de la supresión y distorsión de hechos clave" por parte de China.

Que el expresidente de #EEUU, Bill Clinton, de 75 años, fue hospitalizado en California con una presunta infección en la sangre.

Que Cher demandó a la viuda de su ex compañero musical y exmarido Sonny Bono por las regalías de las canciones como "I Got You Babe" y "The Beat Goes On".