Que hay un magistrado de la Tremenda Corte que está con frulo por andar filtrando documentos y puede ser separado y enjuiciado. Me imagino una subcomisión de garantías integrada por "Morticia", "Bolota" y Juan Digo.

Que los compañeros del Suntracs y Frenadeso están convocando para marchar hoy desde las 4:00 p.m. hacia la Presidencia. Aclaran que ni partidos tradicionales, seudo independientes y falsos cruzados, no tienen nada que ver nada con su manifestación. ¡Sin lucha, no hay victoria. El que convoca, sí importa!

Publicidad

Que el pleno de la "Cueva" ratificó las designaciones de Miriam Yadira Cheng y María Cristina Chen como magistradas principales de la Tremenda Corte. Además de Ariadne García y Salvador Domínguez como suplentes.

Que el "Fratelo" Italo tiró sal en la llaga del Tribunal Electoral, que 30 años después de proponer las reglas de distribución de curules por cociente, medio cociente y residuo, ahora tienen los bemoles de decir que han sido inconstitucionales.

Que el "Fratelo" Antinori también le recuerda a "Cabeza Tibia" que no puede objetar lo del cociente, medio cociente y residuo, porque el artículo es el mismo que se utilizó en las últimas elecciones y no fue reformado.

Que otra vaina que le inquieta al "Fratelo", es el porqué cada 5 años hay que estar elaborando prácticamente un Código Electoral nuevo. ¿Inventando la rueda?

Que en La Chorrera van a instalar mil parquímetros en la zona urbana. Ya se hizo la licitación.

Que el exembajador y abogado Roberto Ruiz Díaz exclamó que en el caso de la no imputación a "RM" tenía tiempo que no veía una presión mediática tan abierta, con la imagen de los 9 Magistrados de la Corte. Le recuerda a los de La Prensa que los Magistrados y Jueces, no son objeto de presión para obtener un fin.

Que "El Loco" alega que sus enemigos juntos no llenan ni un salón de fiesta, pero tienen dinero, medios, un partido clandestino y opinólogos que hablan mal de él 24/7. ¡Están desenmascarados!

Que "Machete" Carles andaba ayer en la "Cueva" de la 5 de Mayo con un sombrero pintao de 24 vueltas.

Que ayer volvieron a circular un audio viejo de noviembre del 2020, donde Juan Carlos Barreiro, advertía a un grupo de amigos que lo del Covid-19 se estaba complicando y se esperaban encierros a principios del 2021. La situación ahora es diferente y la epidemia está bajo control.

Que Doris, lo de los "Zapatos", realizó un acercamiento sobre el tema de salario mínimo con los sindicatos y empresarios. Estaban Genaro López , Luisa Fuentes, Mario Serrano, Alexis Fletcher, María Teresa Mendoza y Juan Antonio Ledezma.

Que ayer se prohijó el anteproyecto presentado por "Palito" Avila que crea el certificado negociable para pago de prima de antigüedad de los servidores públicos.

Que como el "C3 Bailarín" Cedalise dijo que cada copia de la propuesta de fallo enviada a los diferentes despachos, tenía una clave diferente que la identificaba para detectar filtraciones, hay quienes aseguran que el magistrado con apoyo de Chicle rectangular y figurita, está en vaina. ¡Le pusieron un caza bobo y zaz!

Que "El Hípico" Sittón anuncia que tan pronto culmine hoy el contrainterrogatorio de una testigo a la que el tribunal lanzó fuerte llamado de atención por desobedecer sus instrucciones, dará a conocer los videos para que vean cómo el Ministerio Público manipuló y plantó evidencias tecnológicas.