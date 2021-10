Que el actor Alex Baldwin mató ayer a Halyna Hutchins, de 42 años, durante el rodaje de un tiroteo de la película 'Rust' en el rancho Bonanza. Se creía que el arma era de utilería.

Que la gente de Frenadeso cuestiona que a su marcha las televisoras del poder económico le dieron 23 segundos de cobertura. Bueno se salvaron, porque Camacho alega que a ellos le censuran todo.

Que Danilo "Cholo" Pérez fue uno de los ganadores del premio Doris Duke 2021 por su excelencia artística.

Que Florencio "Lencho" Gálvez llegó ayer a los "Sin Cuenta". Compren 66 y 21 para el próximo sorteo.

Que no se extrañen que el "C3 Bailarín" de la Tremenda Corte pida formalmente a "La Sombra" Caraballo que compare la copia del proyecto de fallo que se hizo público, con la copia que fue entregado a cada magistrado e identifique el único que tiene las mismas marcas.

Que luego de esa comparación, que sería un peritaje, pero nada complejo ni sofisticado, y conociendo de cuál de los 8 Despachos de los Tremendos Jueces salió la copia del proyecto de fallo, "La Sombra" Caraballo deberá decidir si investiga, si archiva o si declina.

Que los proyectos de fallos solo deben ser de conocimiento de los integrantes del Colegiado que debe decidir. Resulta contra la ética filtrar su contenido. Harry nunca lo aprendió, ni en la Facultad de Derecho, ni en la Tremenda Corte.

Que la marea roja y las barras candelas pueden ingeniárselas para armar la bulla afuera del estadio en el juego contra El Salvador colocando pantallas gigantes y prendiendo el ambiente.

Que científicos en EEUU unieron temporalmente el riñón de un cerdo a un cuerpo humano y lo vieron comenzar a funcionar. Un paso para utilizar en el futuro órganos de animales para trasplantes que salvan vidas.

Que #China acaba de prohibir las transmisiones de todos los próximos juegos que involucren a los Boston Celtics, después de que uno de los jugadores lanzó un mensaje grabado exigiendo liberar el Tíbet y plomeando al gobierno.

Que la Fepafut no había terminado de apelar por los gritos de los fanáticos cuequiando a los rivales y ayer le clavaron otra multa de $21,771 por invasión de terrenos durante el juego contra #EEUU.

Que se puede estar a favor o en contra de las reformas electorales, pero si un diputado no sabe que "Cabeza Tibia" no puede vetar u objetar algo que no se modificó, entonces no tiene nada que hacer en el Palacio Justo Arosemena. ¡Eso es elemental!

Que "El Mimado" Sittón y "Blandoncity" se agarraron en las redes. Pedro tildó de pony político a José. ¡Hasta Beby quedó metido en el baile!

Que del 18 al 21 de noviembre se realizará Capac Expo Hábitat, en el Panama Convention Center.

Que ya en #EEUU están advirtiendo un déficit global en la oferta de granos de café.

Que en USA más de 650 personas en 37 estados han enfermado por un brote de salmonella causado por cebollas importadas desde Chihuahua.

Que hay un debate en curso entre demócratas centristas y progresistas en Washington sobre otorgar a "Ol-Biden" poderes de guerra en caso de que China invada Taiwán. ¡Joo!

Que ahora resulta si había en Wuhan, China una investigación de "ganancia de función" donde habían creado un coronavirus de murciélago quimérico que podría infectar a los humanos.