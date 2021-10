Que las enfermeras anunciaron su protesta con una semana de anticipación. Y esta es la hora, en la que ni el General Sucre, ni nadie del Ministerio de Salud, se les ha acercado. ¡Que le estalle a Nito el miércoles!

Que poco a poco estamos volviendo a la sucieza de la campaña de 1968, que terminó en un golpe de Estado. En las redes sociales, las ofensas no tienen atajadera. Ayer “cuequearon” a un par de famosos.

Publicidad

Que el resto del país no tiene la menor idea de lo cerca que estuvo que se armara algo feo por el tranque de 7 horas en Divisa. Hubo gente afectada, muy… pero muy emputada. Pelen el ojo.

Que ayer arreció la campaña contra las vacunas. Basta comparar los resultados en países con población vacunada, versus los otros.

Que tres de los bancos más importantes están vendiendo sus carteras de préstamos malos a agencias de cobro y financieras. Algunas de ellas son garroteras, con gente que no cree ni en su propia madre.

Que “La pequeña Janaina” perdió una oportunidad al no promover acuerdo entre el Alcalde de Santiago, y el Gobernador de Veraguas. Consecuencia, ¡nadie sabe si hoy hay trabajo… o hay descanso municipal!

Que Frenadeso también le tiró su gancho de izquierda a "Casi Tortugón" Steward por su intromisión.

Que un chusco pregunta si el Stoute que habla en la TV, es el mismo que trabajaba antes en el MOP.

Que Pedrito Sittón alegó que Juan "Digo" tiene el mismo estilo político de Balbina en sus años mozos. ¡Bueno, los dos son de San Miguelito y ahora el diputado busca también ser alcalde de San Miguelito! ¡Ay, xuxa!

Que se escucha en los pasillos de la Tremenda Corte que "FILTRAfa" inventó que Pepito filtró el proyecto de fallo del C3 Cedalise. ¡Coño, eso está como encriptado!

Que se rumora que "FILTRAfa" le dio el proyecto de fallo a "Harry Acusación Sin Imputación", y como no lo leyó y si lo leyó no lo entendió, dijo que a "El Loco" si se le imputó, solo que no se hizo audiencia. ¡Plof!

Que Maribel "La que sabe más que Tío Conejo". Angela "La Sovietica", "CERPADEM" Arrocha y "El Inmanejable de la Prado", integran 4 de 7 Comisiones de Trabajo de la Cumbre Judicial iberoamericana". Los ausentes del evento fueron "Nanchy", "Indecisión" Vásquez y el "C3"Cedalise, que solo fueron a la inauguración.

Que los “fans” de Susan Elizabeth no le perdonan que se le haya ocurrido disfrazarse de La Muñeca del Juego del Calamar. “Todo, menos eso, fatal”, fue lo más leve que leímos de sus duros críticos. ¡No jodan a la Castillo!

Que resulta que Otoniel tiene una diabetes que le afectó los riñones. El M16 del Reino Unido y la Compañía participaron en la cacería.

Que la nueva empresa de medios del "Pato" Donald ya vale $8,200 millones. ¡Plata llama a plata!

Que en 11 provincias de #China ya se están dando casos de #Covid-19 de la variante Delta.