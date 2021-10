Que ayer fue el verdadero "Octubre Rojo" en el distrito de Panamá con 10 asesinatos. ¡La calle no está pa' humanos!

Que con lo sucedido en la disco de Santa Ana, lo poco que se estaba moviendo en esa zona de entrada al Casco Antiguo, sufre un golpe duro.

Publicidad

Que ayer fue promulgada en gaceta oficial, la ley No.248 que adopta el Presupuesto General de #Panamá para el año 2022, por un monto de 25,294 millones 751,590 dólares.

Que las autoridades investigan la conexión Sinaloa con uno de los casos más recientes. ¡Ay, xuxa!

Que parece que todos los miembros de la familia atacada hace poco a tiros, presentaban el Covid-19.

Que Chéry le dijo a una doña asombrada por la matanza de las últimas horas, que ella fue una de las que impulsó criminalizar la autoridad de los padres sobre sus hijos y generaron clima de impunidad en menores que delinquían.

Que en Bugaba suspendieron los actos cívicos por las festividades patrias debido al problema con el suministro de agua por contaminación.

Que un reporte de la banca internacional advierte que Panamá es el país más endeudado de América Latina respecto al Ingreso Nacional Bruto. ¡Aguanten la mano y la gastadera!

Que esa situación que advierte la banca debe servir de llamado de atención a todos para concentrarnos en lo prioritario, porque vamos de popa hacia el barranco.

Que miembros del Proyecto Lincoln fueron arrestados por hacer engañosas acciones de un mitin racista para afectar la campaña del candidato a gobernador por Virginia, Glenn Youngkin.

Que en #China ahora investigan a las estaciones regionales de radio y televisión de Shanghai, Jiangsu, Zhejiang y Hunan, por transmitir programas de "entretenimiento excesivo". ¡Mira tú!

Que el exdiputado "Fello" Pérez anuncia demandas contra "Foquito" Icaza y el diario de la 12 de octubre. Alegan que con el monto que pedirá asegurará su jubilación.

Que la organización PETA reclama a las Grandes Ligas que dejen de referirse a las áreas de calentamiento de los lanzadores como "bullpens", porque es insensible a las vacas. ¡Vértebra!

Que The Lancet señala que las cargas virales de los pacientes vacunados y no vacunados infectados con Covid son "ampliamente similares" y no hay gran diferencia en la capacidad de transmitir el virus a otras personas.