Que los simpatizantes de Realizando Metas estarán desde la 1:00 p.m. de hoy en la sede del SPA de plaza Ágora, para apoyar a su presidente Ricardo Martinelli, en el último día del juicio político.

Que entre mañana y el miércoles 10, las Jueces del Tribunal de Juicio, deben dar el sentido del fallo en el segundo juicio del caso pinchazo: No culpable de los 2 delitos o culpable de los 2 delitos o culpable de uno y no culpable de otro.

Publicidad

Que la no culpabilidad de uno o los dos delitos no admite recurso alguno. La culpabilidad permite casación ante la Sala Penal y anulación ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Que para que "El Loco" no pueda ser candidato a Presidente o Diputado, deberá ser condenado a 5 años de prisión por delito doloso. Si es no culpable por uno de los 2 delitos, podría ser candidato.

Que entendidos en SPA que no simpatizan con "El Loco" consideran que en el peor de los casos, no será posible inhabilitarlo, solo victimizarlo. Remember a "La Chilindrina" Gómez, que con condena e inhabilitación, fue postulada y electa.

Que a ningún integrante del Tribunal de Juicio de agosto de 2019 que declaró no culpable de 4 delitos a El Loco le retiraron la visa a USA, ni a las 2 Magistradas de la Sala Penal que no admitieron las casaciones de la Fiscalía y de la Querella, ni al Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones que no estuvo de acuerdo con realizar un nuevo juicio, ni siquiera por 2 delitos de los 4 originales.

Que en las encuestas los funcionarios que mejor están registrando son el director del Inadeh, Virgilio Sousa, el del Ifarhu, Nando Meneses, el doctor Ortega de Senacyt y Valderrama, el del Mida.

Que los civilistas de antaño, se comían los hígados cada vez que las bandas musicales, en el Rommel Fernández entonaban “Colonia Americana, No” y “La Patria me llama”. ¡Ganas de sufrir alegrías ajenas!

Que los resultados de las recientes elecciones gringas han sido tan, pero tan malas para el Partido Demócrata, que sus miembros comienzan a pensar que no repiten. El rechazo ha sido muy grande.

Que muchos transportistas, con la insufrible subida del precio de la gasolina, recordaban ayer que fue en el Gobierno de Mireyita cuando desmantelaron la Refinería Panamá, en Colón. ¡De que ayudaba, ayudaba!

Que Liza Hernández y Jacky Guzmán se fueron a Cancún y celebraron en México las fiestas patrias. Las dos alegres comadres tenían una alegría inagotable.

Que en pasillos, calles y avenidas de Colón se daba por descontado el nombramiento de Edgardo, en una alta posición oficial. Según la bola, cada vez que le saludaban le decían “Gobernador Voitier”. ¿E Irasema?

Que más de cuatro funcionarios, de bajo nivel en el Ministerio de Ambiente, tragan duro cada vez que critican a la delegación oficial que fue a Glasgow. De los 60 que viajaron, solo unos 15 eran “cocotudos”

Que la película “Eternals” sigue bajo censura en #EEUU por sus escenas entre dos superhéroes homosexuales. Acá gritaron de todo, cuando empezó la besadera entre Phastos y Ben. ¡Busquen ayuda!

Que a la "Katrina" Levy le han caído a dentelladas en el ñamenismo, solo porque algunos cuadros la mencionan como una buena candidata a la Vicepresidencia del colectivo. ¡Con esos odios no van para ningún lado!

Que "El Pato" Donald le pasó factura al actor Alec Baldwin, por sus críticas anteriores. Ha dicho que cargó el arma, apuntó y mató a su Jefa de fotografías Halyna Hutchins. No perdona.

Que muchos se preguntan qué pasó con Diana Villamonte en el Miss Panamá. ¡Tuvo que salir a toda prisa de escena!

Que el traje del "Diablo Rojo" diseñado por Daniel Cortina ganó en el Miss Panamá.

Que Polonia duplicará su ejército ante las ambiciones imperiales de #Rusia.