Que está bien que funcionarios que laboraron fuerte a lo largo de la pandemia y mantuvieron su ritmo productivo reclamen bonos, pero no se entiende que gente que se pasó meses en teletrabajo se meta en la colada. ¡Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa!

Que Ricardo Gago con intenciones de correr a la Alcaldía de Panamá. Katleen Levy también quiere, al igual que Juan "Digo".

Que la Caja de Ahorros inaugurará el 15 la sucursal No. 60, en Alta Plaza.

Que la One Two destaca que desde que salieron los celulares, ya la gente no escribe vainas en las paredes de los baños públicos. Alega que se están perdiendo los valores. ¡Ay, xuxa!

Que en medios internacionales resaltan otra vez que Ferdinand Marcos tenía varios millones en la corporación panameña Arelma Inc., constituida en 1977.

Que la nueva Miss Panamá, Brenda Smith es panameña, mexicana y norteamericana. Ha participado en Miss Georgia, Nuestra Belleza Latina, Mexicana Universal y ahora en Señorita Panamá.

Que están preparando un documental sobre las chicas holandesas Kris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froon, de 22, encontradas muertas en abril del 2014, tras una excursión en Boquete.

Que las acciones de Patrón Airlines subieron un 5.4% para cerrar en $78.74. El próximo trimestre espera ingresos por $420.8 millones más de 1,000% que en el trimestre del 2020.

Que Nex fichó a Karen Jordan para el equipo de El Marcador.

Que Valerio Abrego llega hoy a los "Sin Cuenta". ¡Tienen una fiesta amenizada a punta de armónica!

Que Gilberto Méndez, se retiró del beisbol en el partido entre Metro y Los Santos, con un récord imbatible de 121 triunfos concretado desde 1997 a la fecha, jugando con Metro, Los Santos y Coclé. En la historia de las ligas locales, es el máximo ganador. Se despidió ganando el partido para Metro por 9-6. En 2016 logró el triunfo 100 frente a Bocas del Toro. En su carrera de victorias batió la marca del legendario Roberto Hernández de 88 victorias.

Que ahora Fifer reapareció en un video demandando al Estado por 2,700 melones y le queda debiendo a la CSS otros 6 melones. ¡Tiene como aliado al diputado Jackson! ¿Qué dirán de Nelson en su pueblo Donoso?

Que ya hay algunos que advierten que el Partido Comunista de #China quiere pasar una resolución histórica que le permitiría a Xi gobernar forever. ¡Jooo!

Que Lao "Salao" presentó ayer su rendición de cuentas ante la gente de Conato.

Que antes que culmine el año el IMA buscará cancelar los pagos pendientes a los pequeños productores y pasar de los $7 millones.

Que Obama reconoció al panameño Juan Monterrey como líder joven destacado a nivel mundial en la lucha contra los efectos del Cambio Climático.

Que los Atencio - padre e hijo, en un mismo juego lanzando y cerrando partidos por Veraguas: Los hermanos Mordock- Eric Gordon y José Gordon, en los jardines de Veraguas. El chiricano Rodrigo Vigil, logrando su tercera corona y por segunda vez el JMV, son parte de los hechos destacados del béisbol mayor.

Que Guararé será el epicentro de la Cumbia los próximos días 1, 2 y 3 de abril cuando se celebrará el VI Festival de la Cumbia. Habrá concursos de toque de cumbia en acordeón, violín y mejorana. Concursos de baile en parejas y en conjuntos de distintas provincias. Concursos de tamboritos y concursos de cantos de cumbia. Bailes populares y juegos de toro.