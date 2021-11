Que una garza nos sapeó que ayer en la reunión con los colonenses, las iniciativas del Gobernador, corregimos del dirigente Voltier, fueron las más aplaudidas. Sobre todo los planes para la Costa Abajo y la reactivación de la economía. ¿E Irasema?

Que al vice del candidato "Timbalero" le recomiendan que deje el pisco. ¡Ya le preparan varias demandas por deslenguado!

Que JuanK Navarro es otro de los que está sonando en la lista de potenciales vicepresidentes de "RM". Junto a otro considerado como Marco "Baygon" Ameglio, serían dos excandidatos presidenciales y excandidatos a alcaldes, que suenan para completar el tiquete de "El Loco".

Que el anunciador de combates de "Showtime", Jimmy Lennon le mandó felicitaciones a "El Loco" . Ahí, ahí, ahí está el campeón. ¡It's Showtime!

Que los Fiscales del caso contra "El Loco", al menos debieran poner sus cargos a disposición de "La Sombra" Caraballo, la verdad es que Harry "El Sucio" y "El Vara" Mejía, son los verdaderos responsables del bodrio.

Que "Desde Ya" y "Buen Salto" Rubén comió algo que le provocó pesadillas, que luego le sirvieron para elucubrar vainas sobre "Cabeza Tibia" y la absolución de "El Loco".

Que ojalá no decidan sustracción de materia y se discuta el fondo del proyecto del "C3 Cedalise que FILTRAfa sin ética divulgó, y se aclare eso de admisión es imputación, imputar sin audiencia y acusar sin imputar. ¡Como ya no está RM en el medio, seguro que muchos ya cambiaron de criterio!

Que "FrankenBerry" Lim Yueng al escuchar y leer algunas explicaciones de abogados, concluye que son el equivalente jurídico a los médicos antivacunas. ¡Ay, xuxa!

Que Alfredo Vallarino destaca que la "Chilindrina" Gómez al sugerir una gran coalición contra con "El Loco", sería como conformar "AHRM ": la "Asociación de Haters de Ricardo Martinelli" o el Grupo ToCoMa parte 2.

Que Lombana que se prepare, porque ya lo quieren cruzar y que vaya "La Chilindrina" de presi y el de vice. ¡Nadie sabe para quién trabaja!

Que faltan muchos meses todavía para las elecciones, pero ya hay claros candidatos a la Alcaldía. "Chello" Gálvez, Ricardo Gago Salinero, la "Katrina" Levy y Judy Meana, ya en la gatera.

Que en los foros jurídicos se comenta que Harry "El Sucio" no necesita ayuda para quedar siempre como un parampan.

Que los pasajeros de los buses de Sinaí - Don Bosco, en la piquera que queda en Los Andes, se quejan que los choferes -de sus forros- han duplicado el precio del pasaje después de las 5.

Que en mayo de 2021, una defensora de "El Loco" cuestionó a la Magistrada "Drive In Gucci 2" por el Tribunal de Juicio, no cambiaron a las Jueces y todos estuvieron contentos.

Que la unánime segunda no culpabilidad de "El Loco" es un sonoro espaldarazo a los que unánimemente fallaron la primera no culpabilidad en agosto del 2019. También es un reconocimiento al Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones que no quiso anular la primera no culpabilidad.

Que aparte de Harry y Jerónimo, quedaron mal la Magistrada "Drive In Gucci 2" que quiso admitir las casaciones y las 2 Magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones que anularon el primer juicio.

Que la familia Silot invita a los amigos a que los acompañen hoy a las 10:30 a.m. a las honras fúnebres de doña Yolanda Carlota Julio Castillo. Será en la basílica Menor Don Bosco.

Que el Partido Comunista de #China le garantiza al "camarada" Xi Jinping extender su mandato hasta 2027, para avanzar hacia el gran "rejuvenecimiento de la nación" ¡For Ever!