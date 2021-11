Que un jodedor alega que el karma del minuto 80 era de "Bolillo", no de Panamá.

Que los "Foquitos" de Horacio Icaza dicen que nos mudamos para donde el Metro Libre del Mello. ¡Xuxa, mi jefecito "El Griego" todavía no se ha encontrado en los pasillos a James Aparicio y eso que ambos trabajan 24/7!

Que el grupito que ataca todo lo que se decida a favor de Martinelli, opera como un carrusel, que se recicla o tienen varios sombreros para estar en todas las agrupaciones anti-loco.

Que "Cabeza Tibia" pide que en los bailes típicos hay que presentar su tarjeta o código QR de vacunado.

Que entre funcionarios de la CSS se preguntan, cómo se permite que el asesor legal Jaimito ande cuestionando fallos de los tribunales.

Que ayer capturaron a "Pata de Palo" por el asesinato de conductor de in drive.

Que un jodedor alega que los hondureños anoche estaban llorando en twitter más que los movines por la absolución de "El Loco". ¡Jajaja!

Que un chusco pregunta cómo va la investigación de "La Sombra" Caraballo sobre la filtración de proyectos de la Tremenda Corte.

Que "Cabeza Tibia" está anunciando que a partir de la primera semana de enero inicia el trabajo de la operación Escuelas 2022.

Que según JC Tapia, tras el fallo a favor de "El Loco" todo parece indicar que recuperaría a Cambio Democrático. También vaticina que el PRD no abordará el tema de la crisis del IVM.

Que el Ministerio Público anunció la suspensión de la audiencia preliminar del caso New Business hasta el 27 de enero de 2022.

Que ya hay algunos vaticinios de que el barril de petróleo puede llegar a $300 el barril. ¡A comprar bicis y patines!

Que ya se cumplieron 31 años del estreno de "Mi pobre angelito", el film que se volvió un clásico navideño.

Que #EEUU está advirtiendo a los gobiernos europeos sobre la posible "invasión militar" rusa de Ucrania. Mientras aumentan las tensiones a lo largo de la frontera entre Bielorrusia y la UE con Polonia.

Que no se descarta que "Ol-Biden" llame a la Guardia Nacional, para abordar la crisis de la cadena de suministro en los puertos. Ahora hay un nuevo récord de 111 buques portacontenedores anclados fuera de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Que muchos han caído en la trampa de creer que Pitbull se había dejado crecer el pelo: todo ha sido obra de un edit que ha publicado una tiktoker.

Que la Senniaf realizó a la reapertura de la nueva sede regional del distrito de San Miguelito en Veranillo, Sector de la 32.

Que ahora YouTube ocultará los recuentos del público de No Me Gusta a los videos en todo su sitio. El botón de no me gusta seguirá ahí, pero será para comentarios privados, en lugar de avergonzar en público.