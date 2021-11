Que el exoficial Edgardo Falcón recomienda prohibir los parrilleros en las motos, tal como se implementó en Colombia en tiempos del Cártel de Medellín. ¡Ay, xuxa!

Que en el PRD tienen que verificar que está pasando en sus filas. En los últimos meses han asesinado Wendy Rodríguez, Diógenes “YoYi” Vergara, Ovidio Figueroa y ahora Agustín Lara.

Que un chusco alega que no se extrañen que con tal de lograr un tercer juicio contra "El Loco", Harry "El Sucio" reconozca que metió la pata al acusar sin imputar y aconseje a la nueva Ponente que es nulo todo y hay que reiniciar de cero.

Que una mentira repetida mil veces no siempre se convierte en verdad. Es más falso que un billete de $3 que dos de las tres jueza del juicio de "El Loco" hayan laborado con Ayú Prado

Que el tuitero Abelito asegura que la audiencia New Business no se realizó y la culpa es de la Juez Baloisa y de la Magistrada "Drive In Gucci 2". ¿La última tendrá problemas por no cumplir con lo que se compromete? ¡Cero y van dos!

Que la maleanteria no descansa. La AIG tiene que ponerse las pilas con las denuncias sobre robos de identidad. Ahora te copian tu código QR, y te despluman tu vale digital. Guerra a los facinerosos, de una.

Que al cerrar el año escolar, la moda en algunos colegios particulares, es exigir a Padres de Familia citas en carísimas Clínicas de Psicólogos, porque “sus hijos son muy inquietos”. ¿De quién es este negocio?

Que el eterno candidato nunca electo a nada, borró un tuit que lo describe como lo que es, pues la prima segunda le dijo que eso la dejaba mal ante quienes ella se promociona como próxima Presidenta de la Tremenda Corte. ¡La que manda es ella!

Que en el fin de semana, apareció otra de esas cantaletas que nos aburren cada año. Los mismos, junto a las mismas, vuelven a denunciar que “la libra de guandú está carísima”. ¡Ey, ya cambien esa cinta!

Que los acuerdos entre el Fiscal y el investigado o imputado o acusado, no son ni mediación ni conciliación y por esa razón, lo que se acuerde entre particulares, no puede ser usado en un proceso como una aceptación. ¡Lean por favor, las letras no muerden!.

Que en las redes se comentó que si Kike no viaja de Guatemala a NY y deciden que viajen los hermanos juntos, de seguro será culpa de alguien en la Tremenda Corte. Y dirán lo mismo si en NY no les va tan mal como los enemigos del papá ya han vaticinado. ¡Gadejo!

Que un necio pregunta cómo es que regiones como Singapur, Países Bajos,Islandia, Vermont y otras en EEUU, donde hay gran porcentaje de vacunados, se están disparando los contagios y muertes por Covid.

Que los sabihondos de siempre, ahora están criticando al Técnico de la Sele de fútbol, porque no empezó la batalla contra Honduras, con el cuadro que terminó ganando. ¡Expertos, sí, pero después del partido!

Que si usted cree que sabe lo que es estar sin agua, vaya a Natá. Llevan siete días sin ella. Lo peor del caso es que en las tiendas y supermercados, ya se acabó la embotellada. El disgusto es muy grande.

Que después de muchos años de no grabar un disco, el Gran Combo estrena tema, pero con sabor navideño. Se llama "No hay". Suena un poco pesimista para los tiempos, pero tiene mucho ritmo.

Que el periodista "Coquito" Avila después de un encierro por Covid, hoy llega a los "Sin Cuenta" y prepara una mega rumba.

Que ahora a un Tremendo Juez le dirán "El Sicario" y "El que no hace horóscopos". ¿Manda o no manda en la Tremenda Corte? ¿Y el "Cecs" Fábregas? ¿Y Angela la Soviética? ¿Y la Drive In Gucci 2? ¿Maribel la que sabe más que Tío Conejo? ¿Indecisión Vasquez? ¿CERPADEM Arrocha? ¿C3 Cedalise? ¿Nanchy El Santísimo? ..."