Que "Cabeza Tibia" viajará a Santo Domingo para reunirse el 11 y 12 de diciembre con sus colegas de República Dominicana y Costa Rica.

Que un chusco pregunta en qué quedó el caso donde indagaron a un abogado por una tarjeta de crédito por 50 mil palos que era pagada por Odebrecht. El caso está en el Segundo Tribunal y la firma que representa al susodicho es Morgan y Morgan. ¡Habla y se salva!

Que no ha caído bien la propuesta para aumentar el monto de la dieta en algunas instituciones.

Que hay instituciones que gran tiempo de la pandemia han pasado en teletrabajo y aún así andan reclamando bonos de productividad. ¿No se han enterado que hay miles de panameños que perdieron sus empleos y otros miles que están laborando a medio sueldo?

Que el Diario de la 12 de octubre y el Abuelo Bobby están furiosos pues los bypasearon al mandar de vacaciones a Fiscales. No les consultaron. Se creen RRHH de la Procuraduría.

Que en las redes están rememorando la arrastrada que al aire le dio Angélica "Rugrats" a "La Chilindrina" Gómez, sin que Pascalia pudiera salvarla. Le dio para comer y para llevar. ¡Recordar es vivir!

Que "La Chilindrina" Gómez en el 2005, desmanteló la estructura de experimentados Fiscales Superiores y de Circuito e incluso sacó al Doctor Más de Medicina Legal. Los reintegros le costaron al Estado tiempo y dinero. ¿De qué habla ahora?

Que como bien dijo La Decana: para enfrentar un delito, uno no comete otro delito. Lo ilegal no se combate con ilegalidades. La confesión o el testimonio de "Euro14" puede ser ajustado a lo real, pero si se obtuvo violando garantías fundamentales, eso no está bien y debe ser investigado.

Que pésimo manejo de figuras complejas y no aptas para Fiscales rookies o políticos rencorosos como un testigo de identidad reservada o testigo protegido. Ismael Pittí y Euro14 son ejemplos y vienen más.

Que anoche se inició la conmemoración de Hanukkah. Que ya varios piden que la luz de la Menorah disipe la oscuridad que nos dejó El "Tortugón" y "La Espía" Isolda en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial!

Que ojalá en este 2021 quede claro en el Tribunal de Juicio, en el Tribunal Superior de Apelaciones, en la Sala Penal y en el Pleno de la Tremenda Corte, que no cabe recurso alguno contra la unánime segunda no culpabilidad a favor de "El Loco" y la advertencia de inconstitucionalidad es extemporánea y no viable.

Que el médico que descubrió la cepa del Omicron dijo que esa variante es "extremadamente suave". Ya había gente pintando el apocalipsis pandémico. ¡Vendiendo terror!

Que el Dr. Julio Sandoval estuvo anoche Hard Rock Cafe Stadium disfrutando del juegazo de los Dolphins ante los Panthers.

Que Felipe Argote advierte que una economía que el año pasado cayó en casi $14 mil millones, no se levanta construyendo tres puentes en Churuquita.

Que en EEUU las compras del Black Friday estuvieron 28% menos respecto al 2019, 1 pero aumentaron 47% en relación al 2020.