Que hoy no habrá servicio de laboratorio en la Policlínica Carlos Brin, en San Francisco, por la rotura de una tubería de suministro de agua.

Que el abogado "Cholo" Castrejo Camarena andaba ayer cabreado en la audiencia del SPA de la Operación "Fisher", porque hay como 200 personas en una sala expuesta a todo. Se puso 5 mascarillas, 10 caretas, una máscara antigás y un capote para protegerse alguito del coronavirus. ¡Mejor que se encomiende a Dios!

Que como resultado del excelente desempeño del año fiscal 2021, los trabajadores canaleros recibirán: bonificación de acuerdo con el Índice de Desempeño Corporativo correspondiente a un 3%; gratificación, única, especial y extraordinaria que equivale a 80 horas y que no es un derecho adquirido. Ambas bonificaciones representan un 6.83% del salario base individual.

Que en el Canal también habrá un bono de productividad individual de 80 horas del salario básico a los colaboradores elegibles. ¡Casi los envidio!

Que el Tío Evasor ahora alega que un arreglo político con Gaby, fue lo que definió la segunda no culpabilidad de "El Loco". ¡Le recomiendan que cambie el trago!

Que en efecto, un exconvencional ñameñista capturado en la Operación "Fisher" representó al partido en una de las mesas temáticas del Diálogo de la CSS. ¡Mira tú!

Que con la nueva versión del Tío "Evasor" sobre el caso de "El Loco". ¿Cómo quedan las alucinaciones acerca de esa segunda unánime absolución que se adelantaron a vomitar "Pisco Márquez, MOVIN y Harry "El Paranpan".

Que un leguleyo alega que en la extensa audiencia múltiple de la Operación "Fisher", la táctica de abogados C3 es marear a la Juez de Garantías con un outfit florido y llamativo.

Que el diario de la 12 de octubre aún no aprende que ya no cogobiernan. Pretenden que los 10 millones aprehendidos pasen directo a la Carrera Judicial. ¿Hace pocos días atrás no se informó de 300 mil panameños pasando hambre?

Que ahora solo falta que pretendan que la casa de playa allanada por Río Hato sea asignada a una organización no política, no financiera y no gubernamental de la yeyesada. ¡Nunca pretenderán la de Nueva Providencia en Colón!

Que todo indica que la Comisión de Gobierno que fue a Colombia a ver lo de la extinción de dominio, se percataron de al menos un par de importantes ajustes que habrá que hacerle al proyecto panameño. ¡Cuidado son otro par más!

Que un necio se pregunta ¿cómo es que el Departamento de Estado USA invita con gastos pagos a Colombia al Presidente de la Asamblea, si éste no tiene visa USA? ¿Otra mentira de Movines?

Que me aseguran que la ley de extinción de dominio, con los ajustes, el apoyo de USA y la coordinación de la Presidencia de la Asamblea y la Comisión de Gobierno, será un hecho muy pronto. ¡El temor real es que mañana venga otro "Tortugón" y utilice ese mecanismo indebidamente!

Que murió el exsenador Bob Dole y aspirante repetidamente a la Casa Blanca. Tenía 98 años.

Que ayer en redes un chusco comentó que lo del chamo Juan "Hot Dog", es el primer gobierno de internet, on line o virtual en existir. ¡Perversos!

Que la gente de "Rumbito" Sinaproc está advirtiendo fuertes oleajes en el Caribe hasta el 10 de diciembre. Alerta en Colón, Bocas, Guna Yala, Norte de Veraguas y comarca Ngäbe-Buglé.

Que Daniel Brea anunció que agotará todas las instancias nacionales e internacionales pertinentes ante su expulsión y remoción como presidente.

Que se supo que #China prepara instalar una base naval en el Atlántico, en Guinea Ecuatorial. ¡Muy interesante!

Que el Tauro tras vencer ayer al Alianza va a la final contra Herrera FC. Es decir Ismael Díaz vs Matador Tejada. Siguiendo con el fútbol, Freddy Góndola marcó 2 goles del Táchira en Venezuela y Gaby Torres metió otro para clasificar a Alajuelense clasifica a la final tica.